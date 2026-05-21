Также появится региональная онлайн-платформа, где будет размещена информация о мерах поддержки и навигации по объектам отраслевой инфраструктуры.

20 мая первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел заседание штаба по развитию креативных индустрий на территории Тульской области.

«Наша ключевая цель остается неизменной — обеспечить устойчивый рост доли креативных индустрий в ВРП Тульской области. Согласно национальным целям, к 2030 году этот показатель в масштабах страны должен достичь 6%. Губернатор Дмитрий Миляев ставит задачу — сосредоточиться на практической пользе для бизнеса: от предоставления преференций до содействия в продвижении продукта деятельности», — подчеркнул Михаил Пантелеев.

В Минэкономразвития России сформированы методические рекомендации, выступающие «дорожной картой» для синхронизации региональных и федеральных механизмов управления. В частности, принят ряд актов, регламентирующих распределение полномочий и определяющих приоритетные направления развития креативных индустрий в Тульской области.

Одним из ключевых инструментов комплексного регулирования сферы стал старт приема заявок в региональный реестр субъектов креативных индустрий.

Он позволит проводить идентификацию участников рынка по их фактическому вкладу в экономику на основании утвержденного перечня видов деятельности по ОКВЭД, а также предоставлять адресные меры государственной поддержки, включая налоговые и имущественные преференции.

Министр туризма Тульской области Елена Мартынова отметила, что завершается работа над проектом Стратегии развития креативных индустрий региона до 2030 года. В ближайшее время документ будет рассмотрен с участием представителей муниципальных образований и бизнеса.

Также готовится межведомственный план работы для бесшовной поддержки субъектов креативных индустрий на всех этапах деятельности.

В процессе утверждения находится дизайн региональной цифровой платформы, которая станет «единым окном» для получения информации о мерах поддержки и навигации по объектам отраслевой инфраструктуры.

Совместно с Ассоциацией «Мой бизнес» в июне заработает образовательная онлайн-программа «Введение в креативную экономику». Она позволит изучить стандарты и возможности грантовой поддержки.

Директор Агентства развития туризма Тульской области Татьяна Горюнова презентовала практику взаимодействия с Агентством креативных индустрий (АКИ). Ее применяло правительство Москвы в 2020 году для системной поддержки творческого сектора.

В рамках девятого сезона профильного конкурса «Дизайн-цех» региональное Агентство развития туризма выступило в качестве заказчика наравне с такими крупными проектами, как инновационный научно-технологический центр «Долина РОСТЕХА», Музей Атома и проект мэра Москвы «Мой спортивный район».

Результатом работы творческих команд стало предложение новой концептуальной трактовки образов Тулы. В основу была заложена идея «Искры» как символа зарождения творческой мысли и высокого уровня мастерства. Данное стилистическое решение уже интегрировано в визуальную концепцию сайта креативных индустрий Тульской области.

В ближайшее время состоится аналогичный хакатон среди тульских дизайнеров. Мероприятие будет организовано с применением методологии АКИ, что позволит привлечь местных специалистов к созданию уникальных продуктов, востребованных на современном рынке.

Также на заседании поступило предложение провести Форум креативных индустрий «Тула креативная», который позволит укрепить взаимодействие между представителями бизнеса и институтами развития.