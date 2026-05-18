В День России он пройдет во всех муниципалитетах региона под девизом «Яркая, разная, родная».

О проекте рассказала министр культуры Тульской области Елена Арбекова.

Проект «12 троп России» не только объединит все муниципалитеты единой идеей, но и подарит каждому участнику уникальный опыт погружения в историю и традиции малой родины. Участники смогут пройти по улицам, названным в честь известных земляков, посетить памятные места и парки, познакомиться с традициями, обычаями и региональными особенностями каждого муниципального образования.

Для путешественников подготовили 12 тематических троп, на которых их будут ждать вопросы, активности и задания. За прохождение каждой тропы выдадут наклейку-фрагмент карты Тульской области. По итогам маршрута в паспорте путешественника соберется полная карта региона. На финальной тропе участники смогут обменять книжку путешественника на памятный сувенир, например браслет «Триколор» или флаг России.

Точками притяжения станут тропы, расположенные в общественных пространствах, парках, памятных местах, учреждениях культуры и на спортивных площадках. Среди ключевых тем — историческая, географическая, культурная, научная, кулинарная и т. д.

Финальная тропа «Россия — наш дом» в Узловой развернется в сквере Разведчиков. Там участники обведут контуры своих ладоней на большом баннере с изображением границ России, что символизирует сплоченность и единство. Там же подведут итоги и наградят участников символическими сувенирами.

Арбекова отметила, что путешествие «12 троп России» — не просто праздничное мероприятие, а возможность объединить все муниципалитеты общим делом, доказать, что патриотизм может быть ярким, современным и увлекательным.

Дмитрий Миляев одобрил программу и отметил:

«В условиях текущей оперативной обстановки вопросы безопасности являются для нас ключевыми. Поэтому я прошу всех организаторов мероприятий своевременно информировать правоохранительные органы, находиться с ними в контакте», — отметил он.

Также он обратил внимание на то, что настроение праздника нужно создавать не только на площадях и в парках, но и на предприятиях.