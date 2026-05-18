Сегодня, 18 мая, в региональном правительстве проходит очередное совещание под председательством губернатора Дмитрия Миляева.

В ходе совещания стало известно, что с 1 июня в Туле начнет работу кабинет послеродового сопровождения. Женщин будет консультировать специалист по грудному вскармливанию и психолог. Кабинет будет работать по адресу: ул. Лейтейзена, 1-в, 1-й этаж. Посетить его можно будет ежедневно с 9 часов утра до 18.00.

Кроме этого, до конца года в Богородицке, Ефремове и Новомосковске откроют службы социального помощника.

За время работы семейного МФЦ 2249 женщин посетили кабинеты социального помощника в женских консультациях и получили индивидуальное сопровождение. Также социальное сопровождение оказали 359 семьмям, где мамами стали подростки, женщины воспитывали детей одни или же стояли перед репродуктивным выбором. Еще 213 тулячек прошли школу беременных, а 512 супругов — школу семейной грамотности.

«Мы все прекрасно понимаем, что забота о здоровье детей — это не только здравоохранение. Это большой блок вопросов. В том числе родительская грамотность, организация занятий физкультурой и спортом, организация нормального здорового досуга», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Зашла речь и о пункте проката для детей до двух лет. Исполнился год с момента его открытия на базе «Моего семейного центра». Дмитрий Миляев поручил держать на контроле его наполнение, чтобы вещей в пункте проката было всегда в достатке и каждая нуждающаяся семья могла ими воспользоваться.