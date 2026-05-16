Фото: музей-заповедник «Куликово поле».

15 мая на 61 году жизни скончался заместитель директора по научной работе Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» Андрей Николаевич Наумов — российский археолог, исследователь древнерусских памятников Куликова поля, истории Куликовской битвы и Ивановского канала Петра Первого, кандидат исторических наук, Лауреат Государственной премии Российской Федерации, Премии имени И. Е. Забелина.

Андрей Наумов, будучи студентом исторического факультета Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого, поехал в археологическую экспедицию на Куликово поле с руководителем Верхне-Донской археологической экспедицией ГИМ М. И. Гоняным. Так археология стала делом всей его жизни.

На заре создания музея-заповедника «Куликово поле» Андрей Наумов руководил Тульской археологической экспедицией, проводившей исследования на территории Тульского края. Впоследствии в своем каждодневном труде ученый успешно сочетал административную работу и исследовательскую деятельность.

Изучением территории Куликова поля Андрей Николаевич занимался более 35 лет. За это время под его руководством были исследованы более 200 археологических памятников и получены данные о расселении, хозяйстве и ремёслах древнерусского населения XIII–XIV веков.

Андрей Наумов опубликовал 5 монографий по истории и археологии, в том числе и в соавторстве, более 40 научных статей. Курировал издательскую деятельность музея. Сфера его интересов в этом направлении обширна. Он выступал в качестве автора и составителя Большой энциклопедии Куликова поля, истории археологического изучения Тульского края, свода реликвий Куликовской битвы, железоделательного производства на Куликовом поле, включался в работу над созданием исторических путеводителей.

Без года 30 лет Андрей Николаевич был организатором Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово», одним из лидеров российского военно-исторического движения, открывал вместе с участниками фестиваля празднования годовщин Куликовской битвы и вел свою дружину к неизменной победе…

Безмерно скорбим и склоняемся в нижайшем поклоне, Андрей Николаевич