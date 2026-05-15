В ней принимают участие свыше 400 медиков, а также команды регионального Управления Роспотребнадзора и Медицинского института ТулГУ.

Медики поборются за первенство в шести спортивных дисциплинах: настольный теннис, лёгкая атлетика, волейбол, городки, дартс и фиджитал‑танцы. Состязания пройдут в современных ФОКах и спортивных площадках региона. Участников поприветствовал зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

«Спартакиада медработников стала в нашем регионе ежегодной традицией. Состязания проводятся накануне Дня медицинского работника и позволяют медикам укрепить не только здоровье, но и командный дух. Спартакиада — еще одна возможность провести с пользой время с семьей. Через спорт и совместное времяпрепровождение, в регионе формируется настоящая территория семейного счастья — пространство, где ценят здоровье и взаимную поддержку», – сказал Дмитрий Марков.

Мэр Тулы, главный врач областной стоматологической поликлиники Алексей Эрк отметил, что активное долголетие начинается с простых шагов — зарядки и пробежек. Это напрямую перекликается с задачами, которые ставит губернатор Дмитрий Миляев, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт».

Церемония награждения победителей спартакиады пройдет в июне. Победители и призёры спартакиады будут отмечены кубками и дипломами. Укрепление здоровья населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и повышение её качества — ключевая цель национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».