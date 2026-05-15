П риказ о регламентном отключении мобильного интернета поступает операторам от силовых ведомств. И все операторы связи отключают связь мгновенно и одновременно.

Информация о том, что опасность миновала, поступает от служб ведущих контроль опасных объектов. Службы ориентируются на объективные данные: куда направляется тот или иной объект, например, БПЛА. Они и сообщают населению, что опасности нет.

Однако операторы связи получают эту информацию от силовых ведомств чуть позже. И здесь возникает дополнительный временной лаг на сохранение отключения.

Если у абонента доступа к сети конкретного оператора, значит, и сам оператор не получил сигнал о том, что доступ можно возобновить.

Также названы две причины, почему у туляков при отключении мобильного интернета не работают сервисы из «белых списков».