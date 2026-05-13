Апрель 2026 года ознаменовался значительным всплеском интереса жителей Тулы к автомобилям с пробегом.

Фото Алексея Пирязева

Специалисты «Авито Авто» подвели итоги месяца и обнаружили, что спрос на машины с пробегом в регионе вырос на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Настоящий бум произошел в сегменте кроссоверов и внедорожников — здесь количество запросов от покупателей увеличилось сразу на 47,3%. Средняя цена вторички в апреле достигла 1,7 миллиона рублей.

В топ популярности вошли практичные модели: LADA Priora, Ford Focus и LADA Granta. Однако некоторые автомобили, напротив, стали более доступными. Сильнее всего в цене упали LADA Kalina, Renault Logan и Volkswagen Passat — отличный шанс для экономных водителей.

Кто в лидерах по росту спроса?

Среди брендов наибольшую динамику интереса показали Mazda (+44,2%) и Hyundai (+42,8%). Чуть отстали, но тоже впечатлили Nissan (+40,8%), Renault (+38,2%) и Kia (+37,7%). В модельном зачете рекордсменами стали:

Hyundai Solaris (+47,3%),

Kia Rio (+34,5%),

Skoda Octavia (+32,2%),

LADA 4×4 (Нива) (+31,7%),

LADA Granta (+31,2%).

Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки», отмечает:

«SUV-сегмент остается главным драйвером вторичного рынка. Только за месяц количество предложений кроссоверов и внедорожников в Центральном федеральном округе выросло почти на 7% (до 6,9%), а средняя цена достигла 2,8 млн рублей. Пятерку марок в этом классе возглавляют Toyota, BMW, Nissan, Mercedes-Benz и LADA».

Кому симпатизируют туляки?

В общем зачете предпочтений аудитории безусловным лидером остается LADA — эта марка привлекла 18% внимания. Далее расположились Kia (5,8%), Volkswagen и Hyundai (по 5,7%), а замыкает пятерку Mercedes-Benz (5,5%). Самые заветные модели для поиска: LADA Priora, Ford Focus, LADA Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Ценовые тренды: кто подешевел?

Средний ценник в 1,7 млн рублей — не приговор. Ряд моделей заметно сдали позиции по стоимости:

Renault упал в цене на 6,3% (до 749 600 руб.),

Mitsubishi потерял 5,5% (до 987 400 руб.),

Hyundai стал дешевле на 4,8% (до 1 209 700 руб.),

Skoda сбросила 4,5% (до 1 140 900 руб.),

Toyota уменьшилась в цене на 2,9% (до 2 252 400 руб.).

Среди конкретных моделей самое вкусное падение показали: LADA Kalina (-8,6% — теперь от 284 200 руб.), Renault Logan (-6,5% — от 439 000 руб.), Volkswagen Passat (-5,3% — от 735 200 руб.) и LADA Priora (-5,2% — от 320 400 руб.).

Что предлагают продавцы?

Наибольшую долю на витрине «Авито Авто» в Туле занимает отечественная LADA (15,5%). На втором месте Kia (6%), на третьем — Volkswagen (5,6%). В модельном рейтинге предложений лидирует Ford Focus (2,4%), чуть уступают ему LADA Granta (2,2%) и Hyundai Solaris (1,6%).

«Мы фиксируем уверенный рост рынка подержанных автомобилей. В целом за январь–апрель 2026 года спрос в Центральном федеральном округе оказался на 12,8% выше, чем годом ранее», — резюмирует Андрей Тумкин.

Таблица: Топ-10 автомобилей с пробегом по динамике спроса в Туле (апрель 2025 → апрель 2026)