Часть фасада законсервированного здания упала на территорию расположенного рядом дома.

В редакцию Myslo обратились туляки, обеспокоенные состоянием здания военного госпиталя на ул. Советской, которое серьёзно пострадало от пожара в январе прошлого года.

Городские власти законсервировали памятник архитектуры, а позже стало известно, что принято решение о его восстановлении.

Но конкретные сроки ремонтных работ никто не называет, а сгоревший госпиталь ветшает с каждым днём – часть фасада начала осыпаться прямо во двор соседнего дома. Из-за этого въезд на территорию с ул. Советской был перекрыт.