Голосование уже стартовало и продлится до 12 июня.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства стартовало 21 апреля. Оно продлится до 12 июня в онлайн-формате в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители сами определят, какие общественные зоны нужно обновить в первую очередь.

В Новомосковске Тульской области на выбор представлено два варианта:

Городской пляж — зона отдыха у воды.

Детская площадка на ул. Вахрушева, 65 — пространство для игр.

Отдать свой голос за пространство, которое нужно городу в первую очередь, можно на Госуслугах.

Вариант, который получит большинство голосов, будет обновлен в 2027 году.