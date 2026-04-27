Губернатор Дмитрий Миляев заслушал отчет об исполнении поручений по итогам встречи с детским общественным советом при омбудсмене по правам ребенка.

Старшеклассница Софья Потокина отметила, что в профориентации школьников хотелось бы видеть больше актуальных для региона профессий.

«Нужна популяризация актуальных сфер среди подростков. Не в каждой школе и колледже о них рассказывают, многие ребята просто не знают. Да, проводятся экскурсии, но ребят нужно вывозить на мероприятия, которые им интересны. Если мы повезем желающего стать учителем на оружейный завод, то он не поменяет мнение и не станет инженером. Если он хочет быть учителем, то будет», — сказала София.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко подчеркнула, что тем не менее каждый должен знать родную историю и историю ОПК.

Дмитрий Миляев поручил министерству образования продолжить тесное взаимодействие с детским советом и предложил увеличить перечень предприятий, которые готовы принимать экскурсионные группы.

«В рамках профориентации с нами сотрудничают 132 предприятия, при этом к демографическому стандарту присоединились 2500. Надо расширяться и нужно подумать, какие предприятия для экскурсий более целесообразны, какие — менее, чтобы ребята из всех школ попадали на предприятия», — сказал глава региона.

Также губернатор предложил провести анонимное анкетирование в школах на предмет сбора информации о проблемных моментах в работе профориентационной деятельности.