  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Алексинцы напомнили депутату Надежде Школкиной о забытых обещаниях - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Алексинцы напомнили депутату Надежде Школкиной о забытых обещаниях

В преддверии прошлых выборов в Госдуму назад она гарантировала жителям реконструкцию очистных сооружений. Годы прошли, а ничего не изменилось.

Жители Алексина в соцсетях раскритиковали депутата Госдумы от Тульской области Надежду Школкину. За несколько месяцев до очередных выборов в нижнюю палату Федерального Собрания представительница «Единой России» была замечена в Алексине – видимо, налаживает работу с избирателями. Об этом пишет ИА «Тульская пресса».

Алексинцы решили напомнить Надежде Школкиной о её собственных обещаниях, которые за пять лет так и не были воплощены в жизнь. В 2021 году жители спросили Школкину о судьбе очистных сооружений городского водоканала. 

Депутат ответила, что реконструкция очистных начнётся в ближайшее время, а проект уже прошёл необходимую экспертизу. «Так когда в Алексине реконструируют очистные сооружения? – спрашивают жители в 2026 году. – Или вы благополучно забыли про свое обещание забыли? Тогда зачем вы нужны алексинцам, раз не помогаете?».

Многие пользователи назвали ситуацию «позорищем» и заявили, что на их голоса в сентябре Школкина может не рассчитывать. Кроме того, алексинцы вспомнили депутатский проект «50 родников Тульской области», в рамках которого Надежда Васильевна проверяла качество воды в разных районах области.

По странному стечению обстоятельств, депутатская «инспекция» посетила исключительно благоустроенные родники: в Бору, Мичурино и Сеневе. Теперь алексинцы задаются вопросом: когда будут приведены в порядок родники в районе ул. Нижней Приокской?

«Может депутат Школкина сможет помочь их привести в порядок? Или она только обещать может?» – пишет автор еще одного поста.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:33 +1
Другие статьи по темам
Событие
депутат Госдумы Надежда Школкина соцсети обещания выборы
Место
Тульская область Алексин
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На что обратить внимание при покупке недвижимости в Тульской области?
На что обратить внимание при покупке недвижимости в Тульской области?

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.