Алексинцы напомнили депутату Надежде Школкиной о забытых обещаниях

В преддверии прошлых выборов в Госдуму назад она гарантировала жителям реконструкцию очистных сооружений. Годы прошли, а ничего не изменилось.

Жители Алексина в соцсетях раскритиковали депутата Госдумы от Тульской области Надежду Школкину. За несколько месяцев до очередных выборов в нижнюю палату Федерального Собрания представительница «Единой России» была замечена в Алексине – видимо, налаживает работу с избирателями. Об этом пишет ИА «Тульская пресса».

Алексинцы решили напомнить Надежде Школкиной о её собственных обещаниях, которые за пять лет так и не были воплощены в жизнь. В 2021 году жители спросили Школкину о судьбе очистных сооружений городского водоканала.

Депутат ответила, что реконструкция очистных начнётся в ближайшее время, а проект уже прошёл необходимую экспертизу. «Так когда в Алексине реконструируют очистные сооружения? – спрашивают жители в 2026 году. – Или вы благополучно забыли про свое обещание забыли? Тогда зачем вы нужны алексинцам, раз не помогаете?».

Многие пользователи назвали ситуацию «позорищем» и заявили, что на их голоса в сентябре Школкина может не рассчитывать. Кроме того, алексинцы вспомнили депутатский проект «50 родников Тульской области», в рамках которого Надежда Васильевна проверяла качество воды в разных районах области.

По странному стечению обстоятельств, депутатская «инспекция» посетила исключительно благоустроенные родники: в Бору, Мичурино и Сеневе. Теперь алексинцы задаются вопросом: когда будут приведены в порядок родники в районе ул. Нижней Приокской?

«Может депутат Школкина сможет помочь их привести в порядок? Или она только обещать может?» – пишет автор еще одного поста.