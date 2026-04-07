В Тульской области наградили школьника, который спас своих братьев из горящего дома

Пожар в частном жилом доме многодетной семьи на ул. Горького в пос. Дубовка Узловского района начался из-за короткого замыкания. Поняв, что дом горит, 13-летний Саша Кузенков попытался вывести младших братьев на улицу.

Путь был отрезан: пламя полыхало на террасе, а коридор полностью был заполнен дымом. Парень не растерялся, быстро одел ребят, выбил окно в комнате и помог им вылезти наружу. Благодаря смелым и решительным действиям школьника его 3- и 7-летний братья были спасены.

«Сначала я решил посмотреть, получится ли выйти через входную дверь. Пошёл первым, прикрывая собой братьев, но проход был перекрыт. Тогда я побежал с ними в комнату и через окно начал их вытаскивать. Было страшно, но я понимал, что нельзя терять ни секунды», — рассказал мальчик.

За проявленную отвагу и самоотверженность Александр Кузенков на школьной линейке был торжественно награждён благодарностью начальника ГУ МЧС России по Тульской области и ценным подарком. Кроме того, подростка представят к ведомственной награде МЧС России.

«Мой сын — молодец! Он так быстро среагировал, не растерялся. Я очень горжусь им!» — поделилась мама юного героя Любовь Шевцова.