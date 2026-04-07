  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области будут налаживать профориентационную работу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области будут налаживать профориентационную работу

Миляев заявил об этом после встречи с молодежью.

Дмитрий Миляев встретился с активистами Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Тульской области. Ребята презентовали главе региона свои проекты, а также предложили скорректировать содержание и режим работы молодежных центров.

Ещё одной темой встречи стала профориентация. По словам школьников, для большей заинтересованности в выборе будущей профессии нужно общаться с опытными представителями разных сфер деятельности. Один из учащихся Центра поддержки одарённых детей «Созвездие» рассказал губернатору, что педагоги организуют для своих подопечных экскурсии на заводы, к ним на уроки приходят представители различных профессий.

1.jpg

«Иногда возникает впечатление, что мы профориентационных мероприятий проводим много, но доходят ли они на самом деле до сердец и до умов нашей молодёжи? Чего не хватает в профориентационной работе, чтобы ребята потом с увлечением рассказывали о ней друг другу?», - спросил Дмитрий Миляев у школьников.

Ребята признались, что им хотелось бы видеть профориентацию в формате интерактива, чтобы можно было на практике попробовать конкретную профессию и «примерить» её к себе:

«Педагоги, к сожалению, не могут рассказать об особенностях разных направлений деятельности. Если учителю задать вопрос об организации учебного процесса – он ответит. Недавно у нас был урок, посвященный IT-технологиям. А если спросить учителя про обеспечение кибербезопасности? Он же не сможет ответить. Поэтому здесь главное, наверное, в том, как преподнести профориентационный материал».

Глава региона предложил проанализировать организацию профориентационной работы и перестроить её так, чтобы она была вызывала интерес у молодёжи.

2.jpg

«Здесь важно учесть массу факторов: нагрузку на педагогический состав, оптимальное распределение учебных часов. Кроме того, в старших классах многие ребята занимаются с репетиторами, готовятся к ЕГЭ – это тоже нужно иметь в виду. О важности профориентации можно говорить долго: сегодня кадры нужны везде. И мне нужно понимать, доходят ли до сердца и души молодежи профориентационные мероприятия, которые мы проводим. Мы детально рассмотрим эти процессы. И вместе с ребятами перестроим их, чтобы школьникам было интересно и полезно», - отметил губернатор.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:21 −2
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.