Дмитрий Миляев вошёл в топ-5 губернаторов по версии «Медиалогии»

По сравнению с предыдущим месяцем глава Тульской области поднялся в рейтинге на одну строчку вверх.

Эксперты «Медиалогии» подготовили рейтинг глав регионов России по упоминаемости в СМИ. Дмитрий Миляев занял в нём пятое место – в марте в СМИ вышли 15902 публикации с его упоминанием. Медиаиндекс тульского губернатора, вычисленный «Медиалогией» на основе анализа публикаций и упоминаний в СМИ – 93199,1.

Первые четыре места в таблице заняли Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьёв (Московская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область) и Вячеслав Гладков (Белгородская область). Сразу после Дмитрия Миляева расположился курский губернатор Александр Хинштейн.