Дмитрий Миляев пригласил ребят в детскую пресс-службу губернатора

Глава региона предложил членам Детского общественного Совета поработать со своей пресс-службой.

Фото Дмитрий Дзюбина.

Встреча Дмитрия Миляева с Детским общественным Советом при Уполномоченном по правам ребенка в Тульской области продолжается.

Активная молодежь пригласила губернатора Миляева стать первым героем подкаста Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Тульской области.

Ребята из совета рассказали губернатору, что развивают свои медиа и хотят вести в соцсетях рубрику «Подкасты с выдающимися лицами».

«Мы предлагаем вам стать первооткрывателем этой рубрики. Хотим, чтобы первый подкаст прошел именно с вашим участием», — отметила одна из членов совета.

Губернатор приглашение принял и позвал ребят в свою детскую пресс-службу. Она ведет каналы в Telegram и MAX «Миляев — детям».

«Мы могли бы синхронизировать ваши действия и действия пресс-службы, потому что у них не всегда хватает времени на творчество. Я вас приглашаю поработать с детской пресс-службой, мы могли бы публиковать ваши посты и подкасты на тех ресурсах, которые есть у губернатора», — заметил глава региона.

