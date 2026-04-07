Что Миляев ответил детям на вопрос о волшебной палочке?

Губернатор порассуждал о самых заветных желаниях и рассказал школьникам анекдот про золотую рыбку.

На встрече с губернатором представители Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка спросили его, что бы он сделал, появись у него волшебная палочка.

«Я бы положил её в красивую коробочку. А потом убрал бы ее в сервант. В моем детстве все самые красивые вещи ставили в сервант. Например, самый лучший сервиз, который для редких случаев. И редко удается вспомнить тот самый редкий случай, когда этот сервиз доставали бы из серванта. Вот туда бы я и поставил коробочку с волшебной палочкой, — сказал Дмитрий Миляев. — Ведь желание всего одно, и ты потом будешь всё время жалеть, что палочка одна, желание одно. Раз попробуешь, захочется еще, а возможности уже нет».

photo_2026-04-07_15-49-12.jpg

Губернатор рассказал ребятам анекдот про золотую рыбку.

«Поймал мужик золотую рыбку, а она ему и говорит: „Отпусти меня, я исполню три твоих желания“. Мужик думал-думал, говорит: „Хочу, чтобы в Швеции было татаро-монгольское иго“. Рыбка удивилась, но исполнила. Всё у шведов стало плохо. Рыбка говорит: „Два желания осталось. Ты подумай хорошо, ладно? Вот жили в Швеции люди, не тужили, а теперь ты их обрек на страдания и гибель“. Мужик подумал-подумал и загадал: „Ладно, хорошо, пусть не будет в Швеции татаро-монгольского ига“. Рыбка говорит: «Слушай, у тебя всего одно желание осталось! Для души что-нибудь закажи!». Мужик и говорит: «Ну, раз для души, тогда пусть всё же будет в Швеции татаро-монгольское иго».

Напомним, сегодня, 7 апреля в молодежном центре «Радуга» губернатор проводит встречу с Детским общественным Советом при Уполномоченном по правам ребенка в Тульской области.

Миляев пожелал детям побольше общаться вживую и сказал, что не стал бы возвращать ничего из своего детства в современные реалии
Дмитрий Миляев пригласил ребят в детскую пресс-службу губернатора

