Дмитрий Миляев: «В Тульской области построим фиджитал-центр, ледовую арену и зал единоборств»

Губернатор Тульской области возглавляет комиссию Госсовета по физкультуре и спорту. Он рассказал, как вовлекают туляков в занятия спортом, какие спортобъекты будут построены и какой опыт могут перенять у Тульской области другие регионы.

— За прошлые годы мы построили достаточно большое количество спортивных объектов. С моей точки зрения, для привлечения жителей к занятиям спортом важно создавать структуру — чтобы было где заниматься. Мы для себя поставили цель — до 2030 года физкультурно-оздоровительные комплексы должны быть во всех муниципалитетах. И уже близки к этой цели. В прошлом году сдали несколько объектов, — заявил Дмитрий Миляев.

По словам главы региона, в Тульской области серьезное внимание уделяют созданию уличной спортивной среды:

— Конечно, в каждом селе не построишь ФОК, поэтому должны быть уличные спортивные площадки для занятий спортом. Мы развиваем пришкольную спортивную инфраструктуру. Уделяем особое внимание развитию студенческого и корпоративного спорта. Многие промышленные предприятия либо имеют свои спортобъекты либо создают их и развивают. Создают свои корпоративные спортивные программы, содействуя своим сотрудникам, чтобы те занимались спортом. Например, компенсируют стоимость абонементов в спортклубы и бассейны.

Как сказал губернатор, в прошлом году в регионе появилась такая практика. Благодаря социальным партнерам в области появились инклюзивные спортивные площадки. Для участников СВО есть отдельный сервис — бесплатное социальное такси, чтобы доставить их на эти инклюзивные площадки и другие спортобъекты.

— У нас большой событийный спортивный календарь. Мы проводим много соревнований самого разного уровня вплоть до всероссийских, — подчеркнул губернатор.

А еще Дмитрий Миляев отметил активную пропаганду здорового образа жизни в регионе. Все это вместе дает ощутимые плоды:

— Порядка 62% населения регулярно занимаются физкультурой и спортом. Убежден, что и дальше этот показатель будет расти. И мы продолжим создавать спортобъекты.

В 2026 году в регионе появится первый фиджитал-центр, строится зал единоборств и новый ФОК, начато строительство новой ледовой арены.

— У нас неплохо развивается следж-хоккей. Недавно стали второй раз чемпионами России по следж-хоккею. А в прошлом году создали две команды из участников СВО — волейбольную и следж-хоккея, — сказал Дмитрий Миляев.

