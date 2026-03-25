В Тульской области совершенствуют качество медицинской реабилитации

Зам. губернатора Наталья Архипова провела рабочую встречу с делегацией НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России.

Фото правительства Тульской области.

Федеральные специалисты посетили регион с целью оценки качества реабилитационной помощи.

Медицинская реабилитация — комплексный подход к восстановлению функций организма, коррекции ограничений жизнедеятельности и интеграции пациента в социум после травм и заболеваний, что напрямую влияет на снижение инвалидизации и сокращение сроков нетрудоспособности.

Эксперты ознакомились с работой профильных отделений в областной клинической больнице, онкологическом и кардиологическом диспансерах, а также в городской больнице № 10. Высокую оценку получил уровень оснащения учреждений, профессионализм мультидисциплинарных бригад и организация процесса реабилитации.

По итогам визита достигнута договоренность о запуске пилотного проекта по направлению тульских пациентов, нуждающихся в сложной и продолжительной реабилитации, в федеральные медицинские центры. Кроме того, опыт тульских специалистов будет представлен на всероссийском конгрессе «Нейрореабилитация-2026» в июне.

Наталья Архипова выразила благодарность коллегам из НМИЦ за методическое сопровождение и подтвердила заинтересованность региона в дальнейшем сотрудничестве.

«Тульская область вошла в десятку лучших регионов по качеству медицинской помощи по версии АСИ. Это результат планомерной работы по модернизации инфраструктуры и кадрового обеспечения. Мы продолжаем оснащать учреждения современным оборудованием и реализуем меры поддержки врачей, инициированные губернатором Дмитрием Миляевым. Доступность льготных лекарств и общий уровень здравоохранения в регионе остаются лучшими в стране», — отметила первый заместитель губернатора.

Отдельное внимание в рамках взаимодействия будет уделено вопросам адаптивного спорта и соцреабилитации ветеранов СВО и людей с инвалидностью. Это направление курирует губернатор Дмитрий Миляев как глава профильной комиссии Госсовета РФ.

Для справки. Повышение ожидаемой продолжительности жизни через развитие доступной реабилитации является ключевой задачей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

