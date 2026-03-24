Этап Форума «Единой России» в Новомосковске станет площадкой сбора предложений для Народной Программы партии

Этап называется «Есть результат». Мероприятие станет площадкой для конструктивного диалога, обмена мнениями и выработки конкретных шагов, направленных на улучшение жизни жителей города.



Центральной частью мероприятия станет обсуждение и сбор предложений для Народной Программы партии «Единая Россия» на период 2026–2031 годов.



В рамках Форума будут организованы четыре тематические стратегические сессии: «Социальная сфера и здравоохранение», «Промышленное производство: кадры и государственная поддержка», «Спорт и молодежная политика», а также «СВО: всесторонняя работа с ветеранами боевых действий и новые инициативы по поддержке».



Цель стратсессий — выявить актуальные проблемы и потребности в каждой из обозначенных сфер, зафиксировать предложения для дальнейшей работы, определить приоритетные инициативы, нуждающиеся в поддержке и более высоком уровне обсуждения, а также для их последующего включения в Народную программу.