Тульская Октава разработала подвесной микрофон для театров и концертных залов

Продукт создан конструкторами на базе конденсаторного микрофона МК-012, выпущенного во второй середине 90-х по заказу Гостелерадио.



Новая модель сохранила все ключевые характеристики предшественника: широкий частотный диапазон, высокий уровень чувствительности, низкий уровень собственных шумов и равномерную амплитудно-частотную характеристику. При этом МК-020 получил ряд важных улучшений, продиктованных современными потребностями звукорежиссеров.



В январе этого года на Всероссийском конгрессе звукорежиссеров двенадцать микрофонов МК-020 были переданы для работы на мастер-классе по озвучиванию хоровых выступлений. Своим мнением поделилась участник мероприятия, практикующий звукорежиссер Маргарита Курдюкова.

— С точки зрения звука вопросов нет. Капсюль дает ту самую естественность передачи тембра и отличную детализацию — это важная основа работы при работе с акустической музыкой. МК-020 сохранил все достоинства легендарного МК-012, за которые мы его ценим. Однако мое пожелание конструкторам — сделать крепление более гибким, чтобы можно было адаптировать положение микрофона под конкретную сценическую задачу.



