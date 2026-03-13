В Куркино Дмитрий Миляев осмотрел новый остановочный пункт и отремонтированную школу

Оба объекта б ыли открыты в прошлом году.

Губернатор Тульской области совершил рабочую поездку в Куркинский район. Во время визита в октябре 2024 года куркинцы попросили Дмитрия Вячеславовича решить вопрос с восстановлением работы местной автостанции.

В декабре прошлого года в эксплуатацию был введён новый модульный остановочный пункт. Его установка - часть нашей работы по созданию комфортной городской среды в каждом населенном пункте Тульской области.

Также губернатор посетил Куркинскую среднюю школу № 2, которая в 2024-2025 гг. была капитально отремонтирована. В корпусе на ул. Школьной, построенном в 1962 году, работы были выполнены по нацпроекту «Молодежь и дети». В прошлом году в рамках него были отремонтированы 17 школ.

В Куркинской школе отремонтирован фасад, укреплен фундамент, заменена кровля, электропроводка, система водоснабжения. Также здесь обустроен новый актовый зал, а учебные кабинеты оснащены интерактивным оборудованием.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона ведёт системную работу по обновлению образовательной инфраструктуры.