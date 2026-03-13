  4. В Куркино Дмитрий Миляев осмотрел новый остановочный пункт и отремонтированную школу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
В Куркино Дмитрий Миляев осмотрел новый остановочный пункт и отремонтированную школу

Оба объекта б ыли открыты в прошлом году.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор Тульской области совершил рабочую поездку в Куркинский район. Во время визита в октябре 2024 года куркинцы попросили Дмитрия Вячеславовича решить вопрос с восстановлением работы местной автостанции. 

В декабре прошлого года в эксплуатацию был введён новый модульный остановочный пункт. Его установка - часть нашей работы по созданию комфортной городской среды в каждом населенном пункте Тульской области.

Также губернатор посетил Куркинскую среднюю школу № 2, которая в 2024-2025 гг. была капитально отремонтирована. В корпусе на ул. Школьной, построенном в 1962 году, работы были выполнены по нацпроекту «Молодежь и дети». В прошлом году в рамках него были отремонтированы 17 школ.

В Куркинской школе отремонтирован фасад, укреплен фундамент, заменена кровля, электропроводка, система водоснабжения. Также здесь обустроен новый актовый зал, а учебные кабинеты оснащены интерактивным оборудованием.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона ведёт системную работу по обновлению образовательной инфраструктуры.

сегодня, в 18:28 −6
Другие статьи по темам
губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рабочая поездка капитальный ремонт школы остановочный пункт
Тульская область Куркино
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 138 1494 6
В центре Тулы водители регулярно паркуются с нарушениями
Дежурная часть
В центре Тулы водители регулярно паркуются с нарушениями
сегодня, в 20:14, 32 389 3
В Тульской области выделили почти 18 млн рублей на премии главам районов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области выделили почти 18 млн рублей на премии главам районов
сегодня, в 15:00, 29 1366 -18
Выходные в Тульской области будут ясными и сухими
Жизнь Тулы и области
Выходные в Тульской области будут ясными и сухими
сегодня, в 20:50, 29 199 2

Волейболистки «Тулицы» повторно уступили «Динамо-Ак Барс»
Волейболистки «Тулицы» повторно уступили «Динамо-Ак Барс»
В тульской драме поставили спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Весы»
В тульской драме поставили спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Весы»

