С 16 марта в Тульской области начнут выдавать разрешения на охоту

Оставить заявку на получение документа можно будет на региональном портале госуслуг.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья Тульской области в весенний сезон откроется на региональном портале государственных услуг 16 марта в 11.00.

Документы будут выдаваться в МФЦ, расположенных в районных центрах по месту расположения охотугодий. Разрешения на охоту в охотничьих хозяйствах «Тульское» и «Гамовское» будут выдаваться в МФЦ по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 26-б в любой день с 8.00 до 20.00.

Документ можно будет получить через один рабочий день после получения уведомления об оказании государственной услуги.

Фотограф:
сегодня, в 09:00 +1
