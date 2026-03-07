Истории добрых дел: в Туле открылась выставка о девушках-волонтёрах

Экспозицию приурочили к Международному женскому дню. Региональное отделение «Молодой Гвардии» организовало ее уже в третий раз.

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Тульской области открылась традиционная фотовыставка, посвящённая девушкам-волонтёрам.

​Героинями фотопроекта стали девушки разных возрастов, которые активно участвуют в добровольческой деятельности, помогают людям и реализуют социальные инициативы. Они стали главными участницами торжественного открытия выставки.

​В мероприятии приняли участие сенатор Российской Федерации, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв и заместитель председателя Тульской Городской Думы 7-го созыва Борис Воловатов. Они осмотрели экспозицию, пообщались с героинями проекта, поблагодарили их за неравнодушие, активную гражданскую позицию и готовность всегда приходить на помощь.

​«Эта выставка стала знаком признания девушкам, которые ежедневно делают добрые дела и помогают окружающим. Волонтёрстводавно стало важной частью жизни нашей области, и особенно приятно, что среди добровольцев так много активных, искренних и инициативных девушек. В преддверии 8 Марта хочу поблагодарить их за труд, отзывчивость и желание помогать людям», - отметил Николай Воробьёв

Об истории создания экспозиции рассказал руководитель «Молодой Гвардии» в Тульской области, депутат Тульской городской Думы Павел Астафьев.

«Уже третий год подряд мы рассказываем о девушках-волонтёрах, которые каждый день помогают людям, участвуют в социальных акциях, гуманитарных миссиях и общественных проектах. Для нас было важно показать их истории и сказать спасибо за их труд. Эта выставка стала искренним знаком благодарности за неравнодушие, доброту и активную жизненную позицию», - подчеркнул Павел Астафьев.

Всем присутствующим девушкам Николай Воробьёв совместно с активистами «Молодой Гвардии» вручил букеты цветов в знак признательности и поздравил их с Международным женским днём.

Еще одним подарком для гостей стало выступление молодого автора и исполнителя, участника гуманитарных миссий на новые территории России Матвея Степина. Его авторские композиции тепло встретили участники мероприятия.