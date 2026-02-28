Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео

Губернатор Тульской области в интервью радио «Спутник» рассказал о своей коммуникации с жителями региона. Он также отметил, что точечные решения проблем не отменяют важность построения системной социальной политики в области.
Одной из тем интервью стала коммуникация с туляками.
