  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео

Одной из тем интервью стала коммуникация с туляками.

Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео

Губернатор Тульской области в интервью радио «Спутник» рассказал о своей коммуникации с жителями региона. Он также отметил, что точечные решения проблем не отменяют важность построения системной социальной политики в области.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:02
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки
сегодня, в 09:09, 87 509 3
Тульские корабелы рассказали губернатору о своих морских победах
Жизнь Тулы и области
Тульские корабелы рассказали губернатору о своих морских победах
вчера, в 22:00, 46 997 4
В последний выходной зимы в Тульской области ожидается снег
Жизнь Тулы и области
В последний выходной зимы в Тульской области ожидается снег
вчера, в 20:48, 69 1693 0
Появилось видео с места пожара, где погибли пять человек
Дежурная часть
Появилось видео с места пожара, где погибли пять человек
сегодня, в 10:41, 11 384 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Появилось видео с места пожара, где погибли пять человек
Появилось видео с места пожара, где погибли пять человек
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.