Тульскую птицефабрику оштрафовали на две тысячи за вредные выбросы в атмосферу

После представления от прокуратуры нарушения устранили.

Фото Алексея Пирязева.

Тульская природоохранная прокуратура проверила работу птицефабрики «Куриное царство». Предприятие уличили в выбросе вредных веществ в атмосферу, пишет пресс-служба регионального ведомства.

Кроме того, предприятие не согласовало с министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

После внесения прокурором представления руководство компании устранило нарушение.

Должностное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на две тысячи рублей.