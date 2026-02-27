  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульскую птицефабрику оштрафовали на две тысячи за вредные выбросы в атмосферу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульскую птицефабрику оштрафовали на две тысячи за вредные выбросы в атмосферу

После представления от прокуратуры нарушения устранили.

Тульскую птицефабрику оштрафовали на две тысячи за вредные выбросы в атмосферу
Фото Алексея Пирязева.

Тульская природоохранная прокуратура проверила работу птицефабрики «Куриное царство». Предприятие уличили в выбросе вредных веществ в атмосферу, пишет пресс-служба регионального ведомства. 

Кроме того, предприятие не согласовало с министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий. 

После внесения прокурором представления руководство компании устранило нарушение.

Должностное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на две тысячи рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 10:46 −3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
птицефабрика вредные выбросы
Погода в Туле 27 февраля: мокро, ветрено и до +2
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 27 февраля: мокро, ветрено и до +2
сегодня, в 07:00, 120 966 3
В Тульской области 18 мостов могут оказаться в зоне подтопления весной
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 18 мостов могут оказаться в зоне подтопления весной
сегодня, в 09:31, 35 1035 0
На пр. Ленина водитель решил взгромоздиться на пешеходный переход
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил взгромоздиться на пешеходный переход
вчера, в 20:17, 50 1921 5
В правительстве подготовят детальные планы спасения для 44 тульских деревень, попадающих в зону паводка
Жизнь Тулы и области
В правительстве подготовят детальные планы спасения для 44 тульских деревень, попадающих в зону паводка
сегодня, в 11:48, 25 529 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Оргсинтез» расширил возможности мониторинга атмосферного воздуха
«Оргсинтез» расширил возможности мониторинга атмосферного воздуха
В Новомосковске пенсионер в пьяном угаре убил знакомого
В Новомосковске пенсионер в пьяном угаре убил знакомого

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.