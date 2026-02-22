  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской область объявлена опасность атаки БПЛА - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской область объявлена опасность атаки БПЛА

Жителей просят сохранять спокойствие.

В Тульской область объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в мессенджере МАХ рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

«Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — говорится в сообщении.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:57 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
атака БПЛА
Погода в Туле 22 февраля: переменная облачность и потепление до нуля градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 февраля: переменная облачность и потепление до нуля градусов
сегодня, в 09:00, 186 1694 6
В Тульской области в «Снежном субботнике» приняли участие более 36 тысяч человек
Жизнь Тулы и области
В Тульской области в «Снежном субботнике» приняли участие более 36 тысяч человек
сегодня, в 10:00, 67 2036 -7
Туляки смогут увидеть парад планет 28 февраля
Жизнь Тулы и области
Туляки смогут увидеть парад планет 28 февраля
вчера, в 22:05, 74 1257 1
Мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ
Жизнь Тулы и области
Мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ
вчера, в 17:18, 162 4098 -20

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жители Щёкино остались без воды
Жители Щёкино остались без воды
Фигуристка Камила Валиева проведет мастер-класс в Туле
Фигуристка Камила Валиева проведет мастер-класс в Туле

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.