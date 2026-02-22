В Тульской область объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в мессенджере МАХ рассказал губернатор Дмитрий Миляев.
«Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — говорится в сообщении.
