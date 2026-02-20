В Туле раскритиковали проект гостиницы на месте бывшего здания ГАИ

Фото из архива Myslo.

На месте бывшего управления ГАИ может появиться гостиница федеральной сети Azimut Hotels.

Переговоры о покупке франшизы ведёт компания «Стройэталон Финанс», принадлежащая тульскому предпринимателю Граче Багдасаряну. Бизнесмен обозначил намерение открыть в историческом здании отель. При этом объект имеет статус памятника, что предполагает разработку проекта и его обязательное согласование с органами охраны культурного наследия.

Однако в сети публикация вызвала шквал критики. В комментариях туляки пишут:

«Нафиг она нам нужна? Там рядом и парковок нормальных нет, маленькие узенькие старинные улочки — куда туристы будут ставить свои авто?» — отмечает NisGagarin.

«Гостиниц понастроили, что блох на дворняге, а прачек в городе по пальцам пересчитать можно. Как итог, бОльшая часть отелей испытывают проблемы с бельём, так как эти прачки не справляются с такими объёмами, а на сегодня не во всех отелях есть собственная прачечная. Маразм… Бельё из Тулы возят в прачки в Калугу», — пишет пользователь Андрей.

«Скоро весь центр скупят, и простым тулякам там места не останется», — делится мнением Akin.D.

«По мне что угодно лучше ГАИ», — делится мнением Мария Ноготок.

«Всю Тулу в гостиницу переделать! Почему бы и нет», — иронизирует Андрей Тарханов.

В то же время часть читателей отмечает, что гостиница могла бы привлечь в центр города больше туристов и инвестиции:

«А че нет? Туристы — это деньги в город. Хуже если апарты», — считает Петр Петров.