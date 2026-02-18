Мосты, дороги, сельские клубы: о чем сельские старосты говорили с губернатором

18 февраля в Новомосковске Дмитрий Миляев встретился с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления городов Донской и Новомосковск, Ясногорского, Киреевского, Узловского, Кимовского районов и Веневского округа. Встреч с с представителями глубинок региона будет несколько — сегодня вторая.
Встреча прошла в формате открытого диалога: представитель каждого населенного пункта имел возможность задать свой вопрос губернатору. Участники обсудили результаты проделанной работы и наметили планы на будущее. Вопросы были самые разнообразные. Губернатора спрашивали про дороги, детские площадки, транспорт и, конечно же, про систему здравоохранения.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:
«Муниципальная власть — это первый уровень общения с людьми. Но сельские старосты и руководители ТОСов находятся на еще более близкой к людям передовой. Ваше положение уникально и сложно: с одной стороны, вы обычные жители, а с другой — часть нашей команды. Вы сами живете среди соседей и сами же решаете их проблемы, одновременно видя все недоработки власти. Именно поэтому общение с вами помогает понять реальную картину на местах. Президент Путин не раз говорил, что местное самоуправление — это первый эшелон работы с гражданами», — сказал губернатор.
Глава региона отметил, что знает о трудностях жизни в глубинке не понаслышке: Дмитрий Миляев вырос в Киреевском районе, и ему хорошо знакомы проблемы, с которыми сталкиваются жители сел. На данный момент в Тульской области около 3500 сельских населенных пунктов, и губернатор поставил себе цель сделать жизнь в них комфортнее. Помочь в этом должен открытый диалог — именно здесь без прикрас озвучивают все существующие сложности.
В 2025 году Дмитрий Миляев запустил программу «Наш район».
По ней в деревнях и селах устанавливают модульные клубы и детские площадки, ремонтируют дворы и дороги, благоустраивают территории.
Губернатор рассказал, что в 2025 году благоустроили почти 300 дворов и 117 общественных пространств, а также отремонтировали 178 лифтов. В этом году работы продолжаются.
Сейчас все ресурсы правительства направлены на то, чтобы сделать Тульскую область территорией семейного счастья.
Председатель ТОС № 3 города Донского Ирина Мамичева:
— Я уже получила ответы на ряд вопросов, которые мы обсудим с нашими жителями и начнем работать для улучшения нашей жизни. Губернатору я задам вопрос о ремонте нашей Донской городской больницы. Потому что там должно быть уютно не только пациентам, врачам, но и тем медикам, которые придут проходить практику. И нужно сделать все условия, чтобы они остались у нас работать.
Председатель ТОС «Первый» города Узловая Алексей Мещеряков:
— Раньше такого не было, чтобы и представители ТОСа, и старосты сел и деревень могли спокойно высказаться. У каждого из них есть большой пул вопросов, и конечно, когда ты работаешь с каждым министерством, это очень удобно. А когда сам губернатор выслушивает проблемы и решает вопросы в таком живом общении — это бесценно.
Староста села Карачево Кимовского района Вера Афонина:
— Эти встречи с главой района очень полезны и нужны как для самих старост, так и для губернатора — он узнаёт о наших проблемах. В нашем селе культурная жизнь очень насыщена: у нас есть группа гармонистов, проходят разнообразные мастер-классы для детей, шахматно-шашечные турниры. И дети в зимний период тоже хотят заниматься. Мы хотели бы, чтобы в нашем селе появился модульный клуб, вот и приехали за помощью к губернатору.
Что беспокоит жителей тульской глубинки?
Первый вопрос губернатору задала староста ТОС «Северный» города Новомосковска.
Женщина поблагодарила Дмитрия Миляева за отремонтированное футбольное поле по программе «Наш район» на знаменитом стадионе «Химик» и попросила продолжить благоустройство стадиона.
— Мы хотим, чтобы наша «звездочка» засияла еще ярче! А наши жители будут вам за это очень благодарны! Вы же нас поддержите? — спросила староста.
Дмитрий Миляев пообещал поддержать инициативу:
«В 2026 году мы будем комплексно ремонтировать стадионы и обновлять спортивную инфраструктуру, в том числе и трибуны», — отметил глава региона.
Жительница из поселка Шварцевского пожаловалась губернатору на отсутствие у жителей воды по несколько дней.
Губернатор поблагодарил жителей поселка за терпение. Зампред правительства Тульской области Наталья Аникина рассказала, что водозабор в поселке был частным.
— По поручению губернатора я встречалась с собственником, в отношении которого идет конкурсное производство. Мы договорились, что скважина перейдет в муниципальную собственность. Работы запланированы на 2026–2027 годы. Мы не обещаем сделать всю систему сразу, но выполним самое основное: подключим и переберем скважины, установим новые насосные станции и проложим магистральный водопровод, с которым были проблемы, — сказала Наталья Аникина.
К губернатору обратилась староста деревни Уваровки Веневского района. Людей волнует, что делать с автомобильным мостом: то ли восстанавливать его, то ли делать рядом переправу. Дмитрий Миляев поручил провести экспертизу: специалисты должны оценить, реально ли привести мост в порядок и как продлить ему жизнь.
Также староста села Карачево Кимовского района попросила построить в селе модульный дом культуры. Дмитрий Миляев предложил располагать модульные клубы по «кустовому принципу», чтобы каждым учреждением могли пользоваться сразу несколько населённых пунктов. Этим займется министерство культуры и туризма региона.
Жительница Узловского района Викторина Торшилова с позывным Победа обратилась к Дмитрию Миляеву с просьбой благоустроить сквер в поселке Дубовка. В этом году местные жители планируют установить там памятники бойцам. Дмитрий Миляев поручил чиновникам в первоочередном порядке благоустроить территорию, прилегающую к месту установки мемориала.
Из забавного: с необычной просьбой обратилась мать семерых детей из Кировского района. Женщина попросила, чтобы Президент лично вручил ей орден за материнство.
— Мечтаю об ордене и Владимире Путине, хотя бы посмотреть на него, — сказала женщина.
Дмитрий Миляев ответил, что не может гарантировать вручение награды многодетной матери лично Президентом, но пообещал подобрать для неё подходящую региональную награду.
По итогам встречи Дмитрий Миляев предложил создать совет сельских старост при губернаторе, который станет дополнительным каналом донесения информации по вопросам старост и ТОС.
«Та миссия, которую вы сегодня несёте, большинству людей зачастую незаметна, но это трудная и важная задача. Вы находитесь на передовой работы с людьми, спасибо за ваш труд!» — сказал губернатор.