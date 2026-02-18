Мосты, дороги, сельские клубы: о чем сельские старосты говорили с губернатором

В Новомосковске около 400 человек встретились с главой региона в формате открытого диалога.

Фото Алексея Пирязева.

18 февраля в Новомосковске Дмитрий Миляев встретился с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления городов Донской и Новомосковск, Ясногорского, Киреевского, Узловского, Кимовского районов и Веневского округа. Встреч с с представителями глубинок региона будет несколько — сегодня вторая.





Встреча прошла в формате открытого диалога: представитель каждого населенного пункта имел возможность задать свой вопрос губернатору. Участники обсудили результаты проделанной работы и наметили планы на будущее. Вопросы были самые разнообразные. Губернатора спрашивали про дороги, детские площадки, транспорт и, конечно же, про систему здравоохранения.





Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

«Муниципальная власть — это первый уровень общения с людьми. Но сельские старосты и руководители ТОСов находятся на еще более близкой к людям передовой. Ваше положение уникально и сложно: с одной стороны, вы обычные жители, а с другой — часть нашей команды. Вы сами живете среди соседей и сами же решаете их проблемы, одновременно видя все недоработки власти. Именно поэтому общение с вами помогает понять реальную картину на местах. Президент Путин не раз говорил, что местное самоуправление — это первый эшелон работы с гражданами», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что знает о трудностях жизни в глубинке не понаслышке: Дмитрий Миляев вырос в Киреевском районе, и ему хорошо знакомы проблемы, с которыми сталкиваются жители сел. На данный момент в Тульской области около 3500 сельских населенных пунктов, и губернатор поставил себе цель сделать жизнь в них комфортнее. Помочь в этом должен открытый диалог — именно здесь без прикрас озвучивают все существующие сложности.

В 2025 году Дмитрий Миляев запустил программу «Наш район».

По ней в деревнях и селах устанавливают модульные клубы и детские площадки, ремонтируют дворы и дороги, благоустраивают территории.







Губернатор рассказал, что в 2025 году благоустроили почти 300 дворов и 117 общественных пространств, а также отремонтировали 178 лифтов. В этом году работы продолжаются.

Сейчас все ресурсы правительства направлены на то, чтобы сделать Тульскую область территорией семейного счастья.

Председатель ТОС № 3 города Донского Ирина Мамичева:

Ирина Мамичева — Я уже получила ответы на ряд вопросов, которые мы обсудим с нашими жителями и начнем работать для улучшения нашей жизни. Губернатору я задам вопрос о ремонте нашей Донской городской больницы. Потому что там должно быть уютно не только пациентам, врачам, но и тем медикам, которые придут проходить практику. И нужно сделать все условия, чтобы они остались у нас работать.

Председатель ТОС «Первый» города Узловая Алексей Мещеряков:

Алексей Мещеряков — Раньше такого не было, чтобы и представители ТОСа, и старосты сел и деревень могли спокойно высказаться. У каждого из них есть большой пул вопросов, и конечно, когда ты работаешь с каждым министерством, это очень удобно. А когда сам губернатор выслушивает проблемы и решает вопросы в таком живом общении — это бесценно.

Староста села Карачево Кимовского района Вера Афонина: