Мосты, дороги, сельские клубы: о чем сельские старосты говорили с губернатором

В Новомосковске около 400 человек встретились с главой региона в формате открытого диалога.

Фото Алексея Пирязева.

18 февраля в Новомосковске Дмитрий Миляев встретился с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления городов Донской и Новомосковск, Ясногорского, Киреевского, Узловского, Кимовского районов и Веневского округа. Встреч с с представителями глубинок региона будет несколько — сегодня вторая.

PAV-9653-2.jpg

Встреча прошла в формате открытого диалога: представитель каждого населенного пункта имел возможность задать свой вопрос губернатору. Участники обсудили результаты проделанной работы и наметили планы на будущее. Вопросы были самые разнообразные. Губернатора спрашивали про дороги, детские площадки, транспорт и, конечно же, про систему здравоохранения. 

PAV-9643.jpg

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

«Муниципальная власть — это первый уровень общения с людьми. Но сельские старосты и руководители ТОСов находятся на еще более близкой к людям передовой. Ваше положение уникально и сложно: с одной стороны, вы обычные жители, а с другой — часть нашей команды. Вы сами живете среди соседей и сами же решаете их проблемы, одновременно видя все недоработки власти. Именно поэтому общение с вами помогает понять реальную картину на местах. Президент Путин не раз говорил, что местное самоуправление — это первый эшелон работы с гражданами», — сказал губернатор.

PAV-0022.jpg

Глава региона отметил, что знает о трудностях жизни в глубинке не понаслышке: Дмитрий Миляев вырос в Киреевском районе, и ему хорошо знакомы проблемы, с которыми сталкиваются жители сел. На данный момент в Тульской области около 3500 сельских населенных пунктов, и губернатор поставил себе цель сделать жизнь в них комфортнее. Помочь в этом должен открытый диалог — именно здесь без прикрас озвучивают все существующие сложности.

В 2025 году Дмитрий Миляев запустил программу «Наш район».

По ней в деревнях и селах устанавливают модульные клубы и детские площадки, ремонтируют дворы и дороги, благоустраивают территории.

PAV-9635.jpg

Губернатор рассказал, что в 2025 году благоустроили почти 300 дворов и 117 общественных пространств, а также отремонтировали 178 лифтов. В этом году работы продолжаются. 

Сейчас все ресурсы правительства направлены на то, чтобы сделать Тульскую область территорией семейного счастья.

Председатель ТОС № 3 города Донского Ирина Мамичева:

Ирина Мамичева

— Я уже получила ответы на ряд вопросов, которые мы обсудим с нашими жителями и начнем работать для улучшения нашей жизни. Губернатору я задам вопрос о ремонте нашей Донской городской больницы. Потому что там должно быть уютно не только пациентам, врачам, но и тем медикам, которые придут проходить практику. И нужно сделать все условия, чтобы они остались у нас работать.

Председатель ТОС «Первый» города Узловая Алексей Мещеряков: 

Алексей Мещеряков

— Раньше такого не было, чтобы и представители ТОСа, и старосты сел и деревень могли спокойно высказаться. У каждого из них есть большой пул вопросов, и конечно, когда ты работаешь с каждым министерством, это очень удобно. А когда сам губернатор выслушивает проблемы и решает вопросы в таком живом общении — это бесценно.

Староста села Карачево Кимовского района Вера Афонина:

Вера Афонина

Вера Афонина

— Эти встречи с главой района очень полезны и нужны как для самих старост, так и для губернатора — он узнаёт о наших проблемах. В нашем селе культурная жизнь очень насыщена: у нас есть группа гармонистов, проходят разнообразные мастер-классы для детей, шахматно-шашечные турниры. И дети в зимний период тоже хотят заниматься. Мы хотели бы, чтобы в нашем селе появился модульный клуб, вот и приехали за помощью к губернатору.

Что беспокоит жителей тульской глубинки?

PAV-9855.jpg

Первый вопрос губернатору задала староста ТОС «Северный» города Новомосковска.

PAV-9712.jpg

Женщина поблагодарила Дмитрия Миляева за отремонтированное футбольное поле по программе «Наш район» на знаменитом стадионе «Химик» и попросила продолжить благоустройство стадиона.

— Мы хотим, чтобы наша «звездочка» засияла еще ярче! А наши жители будут вам за это очень благодарны! Вы же нас поддержите? — спросила староста.

Дмитрий Миляев пообещал поддержать инициативу:

«В 2026 году мы будем комплексно ремонтировать стадионы и обновлять спортивную инфраструктуру, в том числе и трибуны», — отметил глава региона.

Жительница из поселка Шварцевского пожаловалась губернатору на отсутствие у жителей воды по несколько дней. 

Губернатор поблагодарил жителей поселка за терпение. Зампред правительства Тульской области Наталья Аникина рассказала, что водозабор в поселке был частным.

— По поручению губернатора я встречалась с собственником, в отношении которого идет конкурсное производство. Мы договорились, что скважина перейдет в муниципальную собственность. Работы запланированы на 2026–2027 годы. Мы не обещаем сделать всю систему сразу, но выполним самое основное: подключим и переберем скважины, установим новые насосные станции и проложим магистральный водопровод, с которым были проблемы, — сказала Наталья Аникина.

К губернатору обратилась староста деревни Уваровки Веневского района. Людей волнует, что делать с автомобильным мостом: то ли восстанавливать его, то ли делать рядом переправу. Дмитрий Миляев поручил провести экспертизу: специалисты должны оценить, реально ли привести мост в порядок и как продлить ему жизнь.

PAV-9931.jpg

Также староста села Карачево Кимовского района попросила построить в селе модульный дом культуры. Дмитрий Миляев предложил располагать модульные клубы по «кустовому принципу», чтобы каждым учреждением могли пользоваться сразу несколько населённых пунктов. Этим займется министерство культуры и туризма региона.

Жительница Узловского района Викторина Торшилова с позывным Победа обратилась к Дмитрию Миляеву с просьбой благоустроить сквер в поселке Дубовка. В этом году местные жители планируют установить там памятники бойцам. Дмитрий Миляев поручил чиновникам в первоочередном порядке благоустроить территорию, прилегающую к месту установки мемориала.

PAV-9838.jpg

Из забавного: с необычной просьбой обратилась мать семерых детей из Кировского района. Женщина попросила, чтобы Президент лично вручил ей орден за материнство.

— Мечтаю об ордене и Владимире Путине, хотя бы посмотреть на него, — сказала женщина.

Дмитрий Миляев ответил, что не может гарантировать вручение награды многодетной матери лично Президентом, но пообещал подобрать для неё подходящую региональную награду.

PAV-9923.jpg

По итогам встречи Дмитрий Миляев предложил создать совет сельских старост при губернаторе, который станет дополнительным каналом донесения информации по вопросам старост и ТОС.

«Та миссия, которую вы сегодня несёте, большинству людей зачастую незаметна, но это трудная и важная задача. Вы находитесь на передовой работы с людьми, спасибо за ваш труд!» — сказал губернатор.

PAV-9617.jpg

сегодня, в 09:32 −3
На трассах Тульской области из-за снегопада развернули семь мобильных пунктов обогрева
На трассах Тульской области из-за снегопада развернули семь мобильных пунктов обогрева
СК проводит проверку по факту обрушения кровли дома в Донском
СК проводит проверку по факту обрушения кровли дома в Донском

