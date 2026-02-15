Почти 100 адресов: стало известно, где в Большой Туле сделают уличное освещение

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сотрудники Тулагорсвета сделали уличное освещение в деревне Некрасов: установили 12 светильников и протянули 350 метров питающей линии.

В этом году план работ включает около 100 объектов. Список был сформирован с учетом обращений жителей по поручению Ильи Беспалова. Работы выполняются за внебюджетные средства силами МБУ «Тулагорсвет».

Полный список адресов, где в 2026-м сделают уличное освещение:

1. г. Тула, д. Струково, мкрн Ново-Струково;

2. г. Тула, пос. 2-й Западный, ул. Пушкина (от перекрестка с ул. Кольцова до

ГУЗ «Горбольница № 3 г. Тулы»);

3. г. Тула, перекресток ул. Комсомольской и Литейной;

4. г. Тула, от трассы М-2 Крым до с. Слободка;

5. г. Тула, вдоль ул. Горького, д. 37 и ул. Ствольной напротив школы ЦО № 10

(тротуар);

6. г. Тула, ул. Масловская от д. 1 до д. 50;

7. г. Тула, п. Георгиево, от д. 4 до д. 29;

8. г. Тула, п. Ново-Тихвинский, от д. 2А до д. 15А;

9. г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 1 (тротуар);

10. г. Тула, ул. Гончарный проезд, в т.ч. вдоль автостоянки;

11. г. Тула, п. Новый, ул. Молодежная и ул. Летняя;

12. г. Тула, д. Медвенка, мкр. Водный, 5-й Богородицкий проезд;

13. г. Тула, д. Медвенка, от д. 60 до д. 55;

14. г. Тула, п. Петелино, ул. Пасечная, Заупская, Медовая, Проселочная;

15. г. Тула, от Епифанское шоссе до поворота на деревню Морозовка,

Пещерово;

16. г. Тула, с. Частое, ул. Раздольная, ул. Западная, ул. Малая;

17. г. Тула, с. Частое, ул. Лесная;

18. г. Тула, с. Частое, ул. Радужная, ул. Солнечная, ул. Отрадная, ул. Любимая;

19. г. Тула, п. Торхово, ул. Школьная, ул. Молодежная, Центральная;

20. г. Тула, п. Молодежный, мкр. Рублево-Медвенский, 11, 13 проезды;

21. г. Тула, д. Коптево, ул. Березовая;

22. г. Тула, д. Коптево, детская площадка возле д. 27;

23. г. Тула, дорога от д. Ямны до д. Верхняя Иншинка;

24. г. Тула, д. Стукалово, 1-й микрорайон;

25. г. Тула, ул. Большие Гончары (неосвещенные участки);

26. г. Тула, п. Рассвет, микрорайон Южный, центральный проезд;

27. г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 2 (в торце дома);

28. г. Тула, ул. Калинина, д. 20, к. 1 (детская площадка);

29. г. Тула, д. Курлутовка;

30. г. Тула, п. Барсуки, ул. Микрорайон, д. 2 (детская площадка);

31. г. Тула, пос. Южный, ул. 2-я Овражная, д. 27-33, ул. Лесная, д. 16, д. 20;

32. г. Тула, п. Южный, от ул. Шахтерская, д. 49-51 до п. Угольный, ул.

Подгорная, д. 1; от ул. Шоссейная, д. 2А до ул. Шахтерская, д. 50;

33. г. Тула, п. Южный, от ул. Шахтерская, д. 49Б до п. Угольный, ул. Шоссейная (конт. площадка);

34. г. Тула, Синетулицкое шоссе от д. Крюково до д. Сине-Тулица;

35. г. Тула, Скорнево, от д. 1 до д. 53;

36. г. Тула, ул. Марата, проезд между домами 170 и 172;

37. г. Тула, г. Тула, пос. Трудовой д. 62 (детская площадка);

38. г. Тула, п. Трудовой, от д. 7В до д. 13 и от д. 114 до д. 137;

39. г. Тула, г. Тула, д. Морозовка (частично);

40. г. Тула, 17-й Горельский проезд. от д. 28 до д. 42;

41. г. Тула, п. Лихвинка, Новорабочий проезд, д. 49, 50; г. Тула, 2-й Лихвинский пос., д. 14, 15, 15а;

42. г. Тула, д. Сторожевое, ул. Северная и ул. Березовая, от ул. Березовая до

съезда в деревню;

43. г. Тула, д. Страхово, ул. Сиреневая (часть улицы), Тенистая, д. 10;

44. г. Тула, с. Архангельское, ул. Ясная;

45. г. Тула, ул. Большая, от д. 11 до д. 17/2;

46. г. Тула, д. Бежка, ул. Полянская;

47. г. Тула, д. Бежка (м-н Новая Бежка);

48. г. Тула, дорога от п. Восточный до д. Волоть;

49. г. Тула, п. Плеханово, разворотное кольцо общественного транспорта в

районе д. 21 по ул. Заводская и тротуар до ул. Комсомольская;

50. г. Тула, ул. Арсенальная, от д. 3 до д. 7;

51. г. Тула, д. Некрасово, в районе д. 56, 57;

52. г. Тула, п. Ленинский, ул. Калинина (не освещенные участки);

53. г. Тула, п. Шатск, ул. Садовая, д. 3;

54. г. Тула, п. Плеханово ул. Кирова, д. 11А;

55. г. Тула, тротуар от ул. Михеева, д. 4 до ул. Перекопская;

56. г. Тула, д. Акульшино, д. 11, д. 21;

57. г. Тула, ул. Седова, д. 35В (вдоль школы);

58. г. Тула, ул. Макаренко, д. 4 и д. 4а;

59. г. Тула, ул. Металлургов, д. 72, 74, 76 (детская площадка);

60. г. Тула, п. Обидимо, Комсомольской площадь, д. 1 до ул. Строителей;

61. г. Тула, ул. Крапивенская, д. 50;

62. г. Тула, ул. Дементьева пересечение с ул. Баженова;

63. г. Тула, п. Басово-Прудный, ул. Радужная, от д. 68 до д. 76;

64. г. Тула, пересечение 1-Дружный проезд/ул. Дружная;

65. г. Тула, 4-й Дачный проезд от д. 10 до д. 15А;

66. г. Тула, ул. Яблочкова от д. 67 до д. 8 по ул. Дальней;

67. г. Тула, п. Станционный;

68. г. Тула, Веневское шоссе, остановка общественного транспорта «Совхоз

Новомедвенский – 1»;

69. г. Тула, ул. Пушкинская, в районе д. 27;

70. г. Тула, ул. Оборонная, пешеходный переход в районе д. 114;

71. г. Тула, с. Медведки, д. 14;

72. г. Тула, от остановки ул. Д. Гумилевской до ул. Н. Островского (тротуар);

73. г. Тула, с. Федоровка, ул. Цветочная;

74. г. Тула, тротуар между домом по ул. Кауля, д. 5, корп. 2 и детским садом по ул. Кауля, д. 7, корп. 2 (ЦО № 19);

75. г. Тула, п. Л. Толстого, Чапаевский проезд, д. 23;

76. г. Тула, с. Алешня, между пер. Новый, д. 2 и ул. Молодежная, д. 11;

77. г. Тула, п. Косая Гора, ул. Трудовая, д. 5;

78. г. Тула, ул. Токарева, д. 86А;

79. г. Тула, п. Хомяково, после ж/д переезда до ул. Хомяковская, д. 1А

(ЦО № 41);

80. г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 15, 17;

81. г. Тула, 2-й Газовый проезд, д. 2;

82. г. Тула, п. Косая Гора, ул. Некрасова, д. 1;

83. г. Тула, между ул. Лейтейзена, д. 6 и ул. К. Цеткин, д. 3 (тротуар);

84. г. Тула, пересечение ул. Кауля и ул. Староникитская (по ул. Кауля);

85. г. Тула, перекресток ул. Кауля и ул. Новомосковская (через ул.

Новомосковская);

86. г. Тула, ул. Кауля, д. 45, к. 2 (пешеходный переход);

87. г. Тула, ул. Маяковского, д. 5, д. 9, г. Тула и пересечение ул. Маяковского и ул. Кольцова;

88. г. Тула, д. Костомарово;

89. г. Тула, п. Октябрьский, 4-й Малиновый проезд;

90. г. Тула, мкр. «Северное Заречье» (площадка для многодетных);

91. г. Тула, п. Торхово (площадка для многодетных);

92. г. Тула, д. Крюково (площадка для многодетных);

93. г. Тула, с. Теплое (площадка для многодетных);

94. г. Тула, д. Судаково (площадка для многодетных);

95. г. Тула, Епифанское шоссе (площадка для многодетных);

96. г. Тула, с. Маслово (площадка для многодетных);

97. г. Тула, с. Алешня (площадка для многодетных);

98. автомобильная дорога от трассы «Тула-Белев» до СНТ «Березовая Роща».