Где в Туле отключат свет 6 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих отключениях.

Где в Туле отключат свет 6 февраля

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Бабякина, 2-12 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.),
  • ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Коксовая, 1, 2,
  • ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а, 8-а, 8-б,
  • ул. Подъёмная, 1-13 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.),
  • пер. Союзный,
  • пер. Черниковский, 1, 1-а, 2, 3, 5, 6, 8, 8-д, 10,
  • ул. Советская, 5,
  • пер. Благовещенский, 1, 4, 9,
  • ул. Благовещенская, 3, 4, 6, 7, 7-а, 8-в, 9, 10, 12, 14, 18,
  • ул. Союзная, 1,
  • ул. Крестовоздвиженская, 1,
  • ул. Металлистов, 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 21-а, 23,
  • пос. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.), 33-а,
  • ул. Гагарина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 9-а,
  • ул. Овражная, 12-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 2, 4, 6, 11-а,
  • 1-й пр-д, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 16-26 (чётн.), 19-29 (нечётн.),
  • 3-й пр-д, 24-34 (чётн.), 27, 29,
  • 4-й пр-д, 32-42 (чётн.),
  • 9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 58-б, 60-б,
  • 10-й пр-д, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),
  • 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 8,
  • ул. Кобзева, 59-65 (нечётн.), 60-64 (чётн.),
  • ул. Карпова, 31-69 (нечётн.), 28-70 (чётн.),
  • пос. Хомяково: ул. Хомяковская, 8-г, 8-а, 4.

сегодня, в 22:00 0
Событие
где в Туле отключат свет нет света плановые отключения электроэнергии
Тула
