Расширение набережной: последние новости

Когда начнется работа над проектом, как планируют расширять Казанскую набережную и кто займется строительными работами?

Фото Алексея Пирязева.

В недавнем интервью медиаменеджеру Илье Степанову губернатор Дмитрий Миляев отметил, что на сегодняшний момент идет работа над концепцией продолжения набережной. В этом же году начнется ее проектирование. Работы планируют начать с центра города: Музей оружия, ТРЦ «Макси», и потом двигаться дальше. Общая протяженность участка составляет порядка 17 километров.

Дмитрий Миляев,

губернатор Тульской области

— Проект, безусловно, нужный. Казанская набережная была построена восемь лет назад, но уже пора по-новому раскручивать историю, связанную с туризмом. Должны появляться новые объекты, которые будут интересны, в том числе и туристам.

«У нас активно работают музеи, учреждения культуры, богатый событийный календарь, достаточно красивый центр города. Но на этом нельзя останавливаться.

Полное интервью можно посмотреть здесь

В каких направлениях будут идти работы, примерно отражено на карте:

Известно, что на набережной планируют сделать пешеходные, беговые и велодорожки, лавочки, освещение, а также детские и спортивные площадки и зоны отдыха с атриумом, где можно проводить мероприятия.

На совещании по разработке этапов концепции благоустройства набережной было предложено продлить ее через Пролетарский мост — сделать проходы под ним, построить мост от набережной к ТРЦ «Макси».

Маршрут затронет Суворовское училище, парк «Патриот-Тула», возводимый рядом жилой комплекс «Семейный бульвар», концепция которого включает спортивные площадки и скейтпарк. Известно, что часть пешеходного бульвара будет благоустроена компанией СЗ «Мегаполис Тула».

Семейная набережная

Примечательно, что прогулочную зону на некоторых участках предлагают оформить с двух сторон — по обеим берегам реки.

Комплексное благоустройство набережной реки Упы также стало одной из тем заседания молодежного клуба «Клуб креативных идей» в Корпоративном университете правительства Тульской области. Участники сформировали концепцию единой зоны: от Казанской и Пролетарской к будущей набережной напротив ТРЦ «Макси». Пролетарскую предложили переименовать в Молодежную, а новую назвать Семейной — единственной в России.

На Семейной набережной, по мнению участников Клуба, должна появиться экотропа, оформленное граффити пространство, площадка для парковки детских колясок и Семейный центр. Центр будет выполнять роль места для мастер-классов, различных мероприятий и просто общения. Также предложено разместить на набережной игровую зону и площадку для выгула собак.

Подчеркнем, что пока все перечисленное — это предложения для разработки концепции.