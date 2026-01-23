Дмитрий Миляев рассказал о миграционной политике Тульской области

В ходе беседы губернатор Дмитрий Миляев коснулся вопроса миграционной политики:

— Тульская область стала второй в России по удорожанию с нового года патента для мигрантов. Тема их привлечения и контроля за ними весь год была одной из самых обсуждаемых в России. Для чего Тульская область пошла на такую меру?

— Мы стараемся проводить взвешенную миграционную политику. В рамках федерального закона мы ограничили работу иностранных граждан по ряду направлений. Стоимость патента поднимали не раз. Сейчас пошли на радикальную меру, но рассчитываем, что к каким-то критичным сложностям это не приведет. В любом случае надо уделять внимание подготовке кадров, созданию привлекательных условий для работы в регионе. И это, кстати, получается на наших предприятиях — и по уровню зарплат, и по карьерным трекам. А еще считаю, что технологическое лидерство невозможно без кадрового суверенитета. Короче, стараемся не перегнуть и жути не нагонять.

