  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев рассказал о миграционной политике Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев рассказал о миграционной политике Тульской области

В интервью медиаменеджеру Илье Степанову.

Дмитрий Миляев рассказал о миграционной политике Тульской области

В ходе беседы губернатор Дмитрий Миляев коснулся вопроса миграционной политики:

— Тульская область стала второй в России по удорожанию с нового года патента для мигрантов. Тема их привлечения и контроля за ними весь год была одной из самых обсуждаемых в России. Для чего Тульская область пошла на такую меру? 

— Мы стараемся проводить взвешенную миграционную политику. В рамках федерального закона мы ограничили работу иностранных граждан по ряду направлений. Стоимость патента поднимали не раз. Сейчас пошли на радикальную меру, но рассчитываем, что к каким-то критичным сложностям это не приведет. В любом случае надо уделять внимание подготовке кадров, созданию привлекательных условий для работы в регионе. И это, кстати, получается на наших предприятиях — и по уровню зарплат, и по карьерным трекам. А еще считаю, что технологическое лидерство невозможно без кадрового суверенитета. Короче, стараемся не перегнуть и жути не нагонять. 

Смотрите видеоинтервью целиком по ссылке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 14:30 −8
Другие статьи по темам
Прочее
Дмитрий Миляев интервью
Погода в Туле 23 января: до -15 градусов и небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 января: до -15 градусов и небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 138 2471 3
Илья Беспалов рассказал, как относится к выделенкам в Туле
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов рассказал, как относится к выделенкам в Туле
сегодня, в 10:01, 65 2072 -11
Туляки бьют тревогу: автобусы до онкоцентра ходят редко и непредсказуемо
Жизнь Тулы и области
Туляки бьют тревогу: автобусы до онкоцентра ходят редко и непредсказуемо
сегодня, в 12:45, 54 1706 2
Дмитрий Миляев рассказал о своих «местах силы»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал о своих «местах силы»
сегодня, в 11:00, 28 1192 -15

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле скончался опытный врач скорой помощи Михаил Ермаков
В Туле скончался опытный врач скорой помощи Михаил Ермаков
«Вместо новых маршрутов — пустые обещания!»: жителям Юго-Восточного микрорайона не хватает общественного транспорта
«Вместо новых маршрутов — пустые обещания!»: жителям Юго-Восточного микрорайона не хватает общественного транспорта

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.