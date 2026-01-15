  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 15 лет на страже закона: Владимир Усов поздравил сотрудников Следственного комитета с юбилеем ведомства - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

15 лет на страже закона: Владимир Усов поздравил сотрудников Следственного комитета с юбилеем ведомства

Праздник призван отметить важнейшую роль следственных органов в защите прав граждан, раскрытии тяжких преступлений и укреплении правопорядка.

15 лет на страже закона: Владимир Усов поздравил сотрудников Следственного комитета с юбилеем ведомства

15 января в России отмечается День образования Следственного комитета. Публикуем поздравление руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова:

«Уважаемые коллеги и ветераны следствия!

В этом году исполняется 15 лет со дня образования Следственного комитета Российской Федерации и регионального следственного управления. За это время ведомством пройден большой путь становления как самостоятельного и независимого правоохранительного органа, заслужившего доверие миллионов граждан нашей страны и уважение со стороны других силовых ведомств.

На сегодняшний день следователями следственного управления по Тульской области завершено более 14 000 уголовных дел, большая часть из которых о тяжких и особо тяжких преступлениях. Благодаря усилиям следователей в казну государства и потерпевшим возвращено свыше 1 млрд рублей. Масштабная деятельность ведется сотрудниками ведомства по борьбе с коррупционными проявлениями. С момента создания следственного управления в суд направлено более тысячи уголовных дел данной категории. Высокой оценки также заслуживает активная работа наших следователей с преступлениями прошлых лет. За 15 лет удалось завершить расследование почти сотни уголовных дел давностью от трех до тридцати лет.

Следователи и криминалисты двигаются в ногу с техническим прогрессом, привлекают современные экспертные возможности и криминалистические средства для раскрытия преступлений, что положительно сказывается на качестве и полноте предварительного следствия. Сотрудники ведомства твердо стоят на страже основополагающих принципов законности и правопорядка, добиваются неотвратимости наказания и восстанавливают социальную справедливость.

Ежедневно сталкиваясь с человеческим горем, офицеры проявляют неподдельное внимание и сочувствие к бедам граждан, оказывают всестороннюю помощь и поддержку.

Стоить отметить и значительное увеличение интереса к профессии со стороны молодого поколения. Уверен, что при должном трудолюбии и терпении сегодняшние молодые следователи в ближайшем будущем станут опорой российского следствия.
Особую гордость системы составляет преемственность поколений и активное привлечение опыта ветеранов в совершенствование следственной практики. Выражаю благодарность старшим коллегам за их любовь к следственной работе и преданность службе.

В течение 15 лет Следственный комитет России стал не только правоохранительным органом, но и поддержкой государства в патриотическом воспитании молодого поколения. Работа с кадетами подшефного класса, воспитанниками детского дома, школьниками и студентами проводится офицерами на регулярной основе.
Ввиду резонанса и сложности расследуемых следователями Следственного комитета уголовных дел деятельность сотрудников ведомства находится под пристальным вниманием средств массовой информации. Открытая политика ведомства позволяет обществу видеть практически в режиме онлайн проводимую следователями работу и делать выводы об эффективности принятых мер.

Сейчас роль следователей в восстановлении нарушенных прав как никогда высока, и мы обязаны обеспечить полноценную защиту от преступных посягательств и торжество закона. Все сотрудники следственного управления проявляют настойчивость и принципиальность, честность и неподкупность, стремятся к личностному и карьерному росту, повышают свой профессиональный уровень. Я выражаю благодарность коллективу следственного управления за вашу инициативность, самоотверженность и полную самоотдачу при реализации возложенных на ведомство задач.

Искренне поздравляю с Днем образования Следственного комитета России и желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов на службе!».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:53 +2
Другие статьи по темам
Прочее
СК поздравление Владимир Усов Следственный комитет
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
Дежурная часть
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
сегодня, в 09:10, 85 6289 1
Дмитрий Миляев ответил на самые неожиданные вопросы в эксклюзивном интервью
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев ответил на самые неожиданные вопросы в эксклюзивном интервью
сегодня, в 13:20, 71 1985 -6
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
Мир
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
сегодня, в 16:04, 65 2082 -13
В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега
Жизнь Тулы и области
В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега
сегодня, в 12:16, 57 3366 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За прошлый год в Тульской области произошло 13 несчастных случаев на железной дороге
За прошлый год в Тульской области произошло 13 несчастных случаев на железной дороге
Тульская фирма уклонилась от уплаты налогов более чем на 38 млн рублей
Тульская фирма уклонилась от уплаты налогов более чем на 38 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.