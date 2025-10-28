  1. Моя Слобода
Вандал разбил самокат доставщика в подъезде на Вильямса

ЧП случилось 26 октября в многоэтажке по Вильямса, 12-а. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

«Вандал, возможно, нетрезвый бутылкой разбил экран, сломал зеркало, повредил облицовку и облил самокат какой-то жидкостью. Написано заявление в полицию», — сообщает подписчик.

К слову, хранить такой транспорт (и не только его) в тамбурах подъездов запрещено. Вот что рассказал Myslo заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Тульской области Николай Агурьянов:

— Это нарушение. Это единственный путь эвакуации в многоквартирных домах. И захламлять его чем-либо запрещено, будь то коляски, велосипеды, и тем более транспорт покрупнее. В случае ЧП это может привести к тяжелым последствиям. 

сегодня, в 18:30
