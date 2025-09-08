  1. Моя Слобода
  Прокуратура заставила «Тулгорэлектротранс» вернуть пассажирам деньги за незавершенные поездки
Прокуратура заставила «Тулгорэлектротранс» вернуть пассажирам деньги за незавершенные поездки
Фото Юлии Королевой

Сотрудники ведомства проверят деятельность других перевозчиков на предмет похожих нарушений.

Прокуратура Тульской области инициировала проверку в отношении МКП «Тулгорэлектротранс». Поводом стали жалобы пассажиров, которым перевозчик не вернул деньги за поездки, прерванные из-за технических неисправностей, аварий и других причин.

С начала года в возврате денег было отказано четырем тулякам. В трёх случаях не был предоставлен документ, подтверждающий транзакцию, в одном – пассажир решил сойти из-за вынужденного простоя трамвая.

Ещё по восьми обращениям предприятие не уведомило заявителей в письменной форме о результатах рассмотрения их претензий. Для устранения выявленных нарушений прокуратура Зареченского района Тулы внесла руководителю «Тулгорэлектротранса» представление.

Его исполнение находится на контроле ведомства. Также органы прокуратуры проверяют других перевозчиков на предмет похожих нарушений.

вчера, в 21:53 +2
