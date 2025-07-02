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В Тульской области завершился молодежный промышленный форум «Инженеры будущего»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области завершился молодежный промышленный форум «Инженеры будущего»

Его участниками стали 1500 молодых специалистов, студентов и экспертов из 56 регионов России и 75 иностранных государств.

В Бунырево состоялась торжественная церемония закрытия XIII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». Он традиционно стал местом притяжения передовых идей, высокотехнологичных решений и прогрессивной молодежи инженерного сообщества.

В течение недели участники прошли обучение в рамках 19 образовательных групп, приняли участие в более чем 650 мероприятиях, включая панельные сессии, мастер-классы, культурные и спортивные события, экскурсии.

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В числе новшеств 2025 года – запуск инженерной смены для подростков в лагере «Звездный», треки по искусственному интеллекту и навигации в робототехнике, архитектурный хакатон «Здесь и сейчас» и креативная цифровая игра «Код будущего».

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что Тульская область уже в четвертый раз принимает лучших молодых специалистов со всей страны и из-за рубежа. Он поблагодарил за поддержку в организации форума председателя Союза машиностроителей России, генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, Ростех, Лигу содействия оборонным предприятиям и Федеральное агентство по делам молодежи.

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– Технологическое лидерство, укрепление обороноспособности страны невозможны без кадрового суверенитета. Вы – молодые инженеры, инженеры будущего. В ваших руках и умах – будущее нашей страны, ее величие и сила. В будущем вы обеспечите то самое технологическое лидерство. Такую задачу перед нами ставит президент Владимир Путин. Оставайтесь верны профессии. Желаю, чтобы ваш профессиональный путь стал настоящим жизненным призванием. А Тульская область обязательно поборется за право провести форум в следующем году, – сказал Дмитрий Миляев.

На церемонии награждения отметили лучших участников, проявивших себя в образовательной, деловой, культурной и спортивной программах. В число победителей корпоративного рейтинга традиционно вошли команды предприятий Госкорпорации Ростех.

Форум проводится Союзом машиностроителей России при поддержке Госкорпорации Ростех, Лиги содействия оборонным предприятиям, Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Тульской области и индустриальных предприятий при поддержке банка НОВИКОМ, «Банк ПСБ», «Россети». За 13 лет форум стал центром формирования кадровой и экспертной базы для индустриального развития страны.

Следующая встреча инженерной молодежи России и мира состоится в 2026 году.

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