Спасатели потушили условный пожар в Тульском кремле: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В масштабных учениях были задействованы 20 человек личного состава и 7 единиц техники.

По легенде пожарно-тактических учений, в экспозиционном зале здания музейно-выставочного комплекса Тульского кремля произошло возгорание. На место немедленно выехали пожарные расчеты.

Спасатели развернули рукавные линии и подключили их к уличному пожарному гидранту. Звенья газодымозащитников готовились к исследованию «задымленного» здания на предмет пострадавших и не успевших эвакуироваться людей.

Внутри спасатели обнаружили условную пострадавшую – с помощью «самоспасателя» её вывели на свежий воздух. Также в ходе учений была отработана совместная работа личного состава по тушению огня и налаживанию связи между звеньями.

Все задачи учений были полностью выполнены. Кроме того, сотрудники МЧС проверили эффективность взаимодействию работников музейного комплекса с оперативными службами и проверили исправность первичных средств пожаротушения.