В День молодежи на Казанской набережной выступит группа «Интонация»

28 июня в Туле отметят День молодежи. Праздник развернется на Казанской набережной. Об этом сообщает молодежный центр «Родина». В этот же день будет дан старт новому сезону проекта «Газон», который будет работать в областной столице восьмой год подряд.
Туляков ждет насыщенная развлекательная программа. На фестивале откроются такие площадки:
- «Знай» — викторины, выступление творческой молодежи,
- «Люби» — мастер-классы, игротеки,
- «Гордись» — арт-маркеты, командная игра в стиле «Зарница»,
- «Приумножай» — фотозоны, выставка молодых художников и т. д.
На набережной также пройдет концерт, где выступит коллектив RadioLife.
А хедлайнером вечера станет группа «Интонация».
Подробная программа праздника и регистрация по ссылке.