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В День молодежи на Казанской набережной выступит группа «Интонация»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В День молодежи на Казанской набережной выступит группа «Интонация»

Она станет хедлайнером концерта.

28 июня в Туле отметят День молодежи. Праздник развернется на Казанской набережной. Об этом сообщает молодежный центр «Родина». В этот же день будет дан старт новому сезону проекта «Газон», который будет работать в областной столице восьмой год подряд. 

Туляков ждет насыщенная развлекательная программа. На фестивале откроются такие площадки:

  • «Знай» — викторины, выступление творческой молодежи,
  • «Люби» — мастер-классы, игротеки,
  • «Гордись» — арт-маркеты, командная игра в стиле «Зарница»,
  • «Приумножай» — фотозоны, выставка молодых художников и т. д.

На набережной также пройдет концерт, где выступит коллектив RadioLife.

А хедлайнером вечера станет группа «Интонация».

Подробная программа праздника и регистрация по ссылке.

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Фотограф:
сегодня, в 14:30 0
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