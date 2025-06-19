В День молодежи на Казанской набережной выступит группа «Интонация»

Фото Дмитрия Дзюбина.

28 июня в Туле отметят День молодежи. Праздник развернется на Казанской набережной. Об этом сообщает молодежный центр «Родина». В этот же день будет дан старт новому сезону проекта «Газон», который будет работать в областной столице восьмой год подряд.

Туляков ждет насыщенная развлекательная программа. На фестивале откроются такие площадки:

«Знай» — викторины, выступление творческой молодежи,

«Люби» — мастер-классы, игротеки,

«Гордись» — арт-маркеты, командная игра в стиле «Зарница»,

«Приумножай» — фотозоны, выставка молодых художников и т. д.

На набережной также пройдет концерт, где выступит коллектив RadioLife.

А хедлайнером вечера станет группа «Интонация».

Подробная программа праздника и регистрация по ссылке.