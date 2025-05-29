Известный телеведущий усмотрел в тульском фестивале Fashion Style сатанизм

Фото Алексея Пирязева.

Известный телеведущий Борис Корчевников довольно критично высказался о фестивале Fashion Style в Туле. В своем посте в телеграм-канале журналист порассуждал относительно современного состояния отечественной моды и ее связи с духом.

«Модельер всегда выливает в эту форму то, что у него внутри. И если внутри тьма и бесовское одичание, то эта тьма будет и в этой одежде», — пишет Корчевников.

Журналист отмечает, что одежда и образы показаны с «очевидной отсылкой к святым ликам или к антиликам, тёмной девиации и поломке».

«И вдруг на родине святой Матроны, в городе-герое — обыкновенный сатанизм в фестивале русской моды, пусть и назвающимся по-английски зачем-то. И если этот фестиваль призван дать старт талантливым модельерам, то кто бы им объяснил, что Бог поругаем не бывает и сатана — не лучший союзник, с ним всегда выходит эффектный старт и очень грустный и скорый финиш», — подчеркнул Корчевников.

Напомним, фестиваль прошел в Туле уже в 13-й раз. Он традиционно порадовал, удивил и восхитил зрителей яркими и необычными коллекциями. В этом году жюри и зрителям свои коллекции представили 68 молодых дизайнеров из России и Белоруссии.