  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Известный телеведущий усмотрел в тульском фестивале Fashion Style сатанизм - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Известный телеведущий усмотрел в тульском фестивале Fashion Style сатанизм
Фото Алексея Пирязева.

Известный телеведущий усмотрел в тульском фестивале Fashion Style сатанизм

Довольно резко о мероприятии высказался Борис Корчевников.

Известный телеведущий Борис Корчевников довольно критично высказался о фестивале Fashion Style в Туле. В своем посте в телеграм-канале журналист порассуждал относительно современного состояния отечественной моды и ее связи с духом. 

552cdaa4-3571-4df3-bb07-05479392fe5c_b.jpg

«Модельер всегда выливает в эту форму то, что у него внутри. И если внутри тьма и бесовское одичание, то эта тьма будет и в этой одежде», — пишет Корчевников. 

Журналист отмечает, что одежда и образы показаны с «очевидной отсылкой к святым ликам или к антиликам, тёмной девиации и поломке». 

df3c08da-1d43-4449-95a6-e1447ceee21f_b.jpg

«И вдруг на родине святой Матроны, в городе-герое — обыкновенный сатанизм в фестивале русской моды, пусть и назвающимся по-английски зачем-то. И если этот фестиваль призван дать старт талантливым модельерам, то кто бы им объяснил, что Бог поругаем не бывает и сатана — не лучший союзник, с ним всегда выходит эффектный старт и очень грустный и скорый финиш», — подчеркнул Корчевников. 

Напомним, фестиваль прошел в Туле уже в 13-й раз. Он традиционно порадовал, удивил и восхитил зрителей яркими и необычными коллекциями. В этом году жюри и зрителям свои коллекции представили 68 молодых дизайнеров из России и Белоруссии.  

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 13:17 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
модапоказБорис Корчевниковсатанизм

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
ПСБ Private Banking получил награду за лучшее предложение по управлению капиталом консервативных VIP-клиентов
ПСБ Private Banking получил награду за лучшее предложение по управлению капиталом консервативных VIP-клиентов
На ремонт укрытия на улице Первомайской в Туле потратят 15 миллионов рублей
На ремонт укрытия на улице Первомайской в Туле потратят 15 миллионов рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.