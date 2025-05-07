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Маленькой Ангелине Левиной нужна помощь неравнодушных туляков
Фотографии предоставлены мамой Ангелины — Екатериной Левиной.

Маленькой Ангелине Левиной нужна помощь неравнодушных туляков

У девочки — спинальная мышечная атрофия. Нужны деньги на курс реабилитации.

Myslo неоднократно рассказывал историю Ангелины Левиной. У девочки редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия (СМА) второго типа. 

Мама малышки Екатерина снова обратилась к тулякам за помощью:

— Ангелина получает лечение препаратом «Спинраза», а основная часть ее будней — реабилитации. С момента получения первого лечения у нас невероятные результаты. Но впереди еще много работы. Каждая реабилитация — это шаг к полноценной жизни! 

Мы открываем сбор на реабилитацию в РЦ «Адели» г. Москва. С 2 июня у Ангелины уже начинается курс занятий, стоимость реабилитации — 241 400 рублей. До начала занятий мы должны внести предоплату 105 000 рублей за занятия.

Мы обращались в благотворительные фонды. Везде нас только поставили в очередь и сказали, что ожидание больше года. Но мы не можем быть без реабилитации, Ангелине важна динамика и постоянная работа мышц!

Самостоятельно мы не можем оплатить курс реабилитации, для нас это неподъемная сумма. Одна надежда только на вас.

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Реквизиты для помощи:

Сбербанк: 2202 2068 6461 7845. Получатель: Ангелина Романовна Л.

Перевод СБП: 8 953 968-80-80.

Подробную информацию о состоянии здоровья Ангелины ее мама публикует в группе в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.

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