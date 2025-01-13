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В Новомосковске за год отремонтируют диагностический центр и две поликлиники
Фото минздрава Тульской области.

В Новомосковске за год отремонтируют диагностический центр и две поликлиники

К 1 февраля специалисты завершат ремонт онкоотделения.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в рамках рабочей поездки в Новомосковск проверил ход ремонта онкологического отделения больницы и посетил обновленную детскую поликлинику на улице Орджоникидзе. 

За четыре года по программе модернизации первичного звена в Новомосковске поэтапно отремонтировали 6 поликлиник, амбулаторию, здравпункт, установили новые модульные ФАПы.

В 2025 году специалисты обновят детскую поликлинику на улице Коммунистической и поликлинику для взрослых на улице Ударной, а также клинико-диагностический центр больницы.

«Сейчас в больнице завершается ремонт онкоотделения, где жители Новомосковска и ближайших районов получают лекарственную терапию и хирургическое лечение в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Ремонт отделения проводится на средства регионального бюджета и будет закончен 1 февраля», — отметили в минздраве Тульской области. 

В 2025–2026 годах специалисты капитально отремонтируют трехэтажное здание инфекционного отделения больницы.

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Автор:
сегодня, в 11:17 0
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