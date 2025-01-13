В Новомосковске за год отремонтируют диагностический центр и две поликлиники

Фото минздрава Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в рамках рабочей поездки в Новомосковск проверил ход ремонта онкологического отделения больницы и посетил обновленную детскую поликлинику на улице Орджоникидзе.

За четыре года по программе модернизации первичного звена в Новомосковске поэтапно отремонтировали 6 поликлиник, амбулаторию, здравпункт, установили новые модульные ФАПы.

В 2025 году специалисты обновят детскую поликлинику на улице Коммунистической и поликлинику для взрослых на улице Ударной, а также клинико-диагностический центр больницы.

«Сейчас в больнице завершается ремонт онкоотделения, где жители Новомосковска и ближайших районов получают лекарственную терапию и хирургическое лечение в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Ремонт отделения проводится на средства регионального бюджета и будет закончен 1 февраля», — отметили в минздраве Тульской области.

В 2025–2026 годах специалисты капитально отремонтируют трехэтажное здание инфекционного отделения больницы.