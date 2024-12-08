В Туле отметили 30-летие Медицинского института ТулГУ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В настоящее время здесь обучается около 1,6 тысяч студентов, из которых более 400 — по целевому набору.

С юбилеем коллектив учебного заведения поздравил заместитель министра здравоохранения Тульской области, выпускник Медицинского института Сергей Мухин. Он поблагодарил преподавательский состав за подготовку квалифицированных кадров для больниц региона.

— Медицинский институт ТулГУ — кузница кадров для здравоохранения Тульской области. За три десятилетия вы значительно улучшили качество медицинского образования в нашем регионе, подготовив множество врачей, многие из которых сегодня возглавляют тульские больницы, заведуют отделениями, — подчеркнул он.

Сергей Мухин добавил, что подготовка и поддержка медицинских кадров — важная задача нацпроекта «Здравоохранение» и один из приоритетов Правительства региона.

В Тульской области в дополнение к федеральным мерам поддержки врачей действуют региональные. Это дополнительные выплаты участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и неонатологам, а также врачам старше 60 лет; выплата пяти окладов молодым специалистам после трёх лет работы; компенсация найма жилья. Целевики получают ежемесячную доплату к стипендии: студенты специалитета получают из бюджета 5000 рублей, ординаторы — 10 000 рублей.

Среди выпускников Медицинского института ТулГУ — врио главного врача областного онкодиспансера Дмитрий Истомин и заведующий радиотерапевтическим отделением онкодиспансера Михаил Бобков, главный врач Детской городской клинической больницы Тулы Владимир Бурмыкин и др.

Сергей Мухин вручил благодарности регионального минздрава преподавателям за значительный вклад в подготовку будущих медиков.

В структуре Медицинского института ТулГУ — 11 кафедр, медицинский информационно-аналитический центр и современный симуляционный центр, а также медицинский клинический центр, который является клинической базой для практических занятий со студентами. В настоящее время здесь обучается около 1,6 тысяч студентов, из которых более 400 — по целевому набору.