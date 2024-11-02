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Волонтёры расскажут тулякам, как искать пропавших людей

Волонтёры расскажут тулякам, как искать пропавших людей

Очередная «​​​​​​​новичковая» лекция отряда «ЛизаАлерт» состоится 12 ноября.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готова

распоряжении филиала находятся 37 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 4.2 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым и инфраструктурным объектам региона.

 

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Ведется постоянный мониторинг метеоусловий.

 

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним ближе 8 метров и обратиться в энергокомпанию или МЧС.

 

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии: 8(800)220-0-220.

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