В российских школах и вузах введут уроки по кибербезопасности

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Занятия планируется ввести в этом учебном году.

Минфин совместно с Минпросвещения и Минобразования работает над введением в учебный процесс вузов и школ занятий по кибербезопасности. Об этом пишут «Известия». Сообщается, что занятия планируется провести уже в этом учебном году.

Эксперты будут рассказывать об основных схемах работы мошенников, а школьники и студенты в игровой форме будут отрабатывать навыки быстрого и осознанного распознания противоправных действий на финансовом рынке.

Уточняется, что на данном этапе занятия по кибербезопасности будут носить просветительский характер и не предусматривают никаких проверочных испытаний.