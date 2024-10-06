  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В российских школах и вузах введут уроки по кибербезопасности - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В российских школах и вузах введут уроки по кибербезопасности
Фото: https://ru.freepik.com.

В российских школах и вузах введут уроки по кибербезопасности

Занятия планируется ввести в этом учебном году.

Минфин совместно с Минпросвещения и Минобразования работает над введением в учебный процесс вузов и школ занятий по кибербезопасности. Об этом пишут «Известия». Сообщается, что занятия планируется провести уже в этом учебном году. 

Эксперты будут рассказывать об основных схемах работы мошенников, а школьники и студенты в игровой форме будут отрабатывать навыки быстрого и осознанного распознания противоправных действий на финансовом рынке.

Уточняется, что на данном этапе занятия по кибербезопасности будут носить просветительский характер и не предусматривают никаких проверочных испытаний.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
уроки по кибербезопасности
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как воспользоваться «дачной» или «гаражной» амнистией: Росреестр проведет горячую линию для туляков
Как воспользоваться «дачной» или «гаражной» амнистией: Росреестр проведет горячую линию для туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.