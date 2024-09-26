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Наивный бизнес маленькой художницы растопил сердца туляков
Фото предоставлено родителями Таисии.

Наивный бизнес маленькой художницы растопил сердца туляков

7-летняя тулячка Тая рисует по фото котов и собак на заказ.

Рисунки получаются детскими и оттого милыми. А такого позитивного отклика на свое творчество Тая и не ожидала!

«Меня зовут Тая, мне 7 лет, очень люблю животных и в будущем хочу стать зоопсихологом. Я красивo рисую и с удовольствием нарисую вам портрет вашегo питомца на бумаге или планшете.

Этo Авито-аккаунт моего папы. Он отвечает на сообщения и принимает заказы, а я рисую.

Жду в любое время ваших заказов, буду рада всегда вам нарисовать в любое время! Тая)».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/2e/0c/9c9e-b091-486e-bac9-ab74621d5cfb/7ac0e7b3-4bab-4277-9b79-d20812103148.png

Так звучит текст объявления на «Авито», сейчас оно — в топе поиска в своей категории. Все благодаря отзывам и пятизвездным оценкам. 

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Честный детский рисунок «графика» стоит 100 рублей, «разноцветный» — 200 рублей. Диджитал -иллюстрация нa планшете — 300, правда, ее никто не заказывает. 

— Всё получилось спонтанно на самом деле, — рассказал Myslo Антон, папа Таисии. — У Таи есть игра: она просит загадать, что ей нарисовать. Однажды мама нашла фотографию животного, дочка сделала рисунок. Тая вообще мечтает о котенке или щенке, правда, пока реализовать эту мечту мы не можем себе позволить. Но всё впереди! А пока свою мечту о домашнем животном дочка реализует через рисунки. Нам так это понравилось, что решили дать объявление на «Авито», на моем аккаунте.

Тем же вечером всё было готово! А наутро Тая получила два заказа. 

Сейчас заказы приходят каждый день. В основном люди просят самые простые рисунки, которые по 100 рублей. Некоторые заказывают рисунок за 100, а присылают в разы больше. Были, правда, случаи, когда за рисунок не заплатили, написав: «Вовсе не то, что я ожидал!»

Отвечать на сообщения на «Авито» за Таю взялся папа, чтобы не нарвалась на агрессоров или еще кого похуже.

Отзывы же под объявлением на 100% позитивные.

Люди выкладывают фотографии животных и рисунки Таи. И отклики эти — отдельная песня!

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  • «Очень талантливый начинающий художник! Рисунок получился очень точным: форма, цвет, размеры! Рекомендую! Это так мило)))».

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  • «Администратор художника быстро ответил на все вопросы, работа была выполнена в течение 1 рабочего дня после заказа. Очень довольна результатом, наконец-то на моих скучных стенах появится картина! Большое спасибо!!!»

1.PNG11.PNG

  • «Спасибо большое юной художнице за такой прекрасный рисунок! Все очень понравилось, и все довольны результатом».


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  • «Очень понравились работы художника! Желаю успехов и развивать дальше свое хобби)».

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  • «Модель довольна результатом!»

Средства от продажи творчества приходят на детскую карту Таи: она копит на собаку или смартфон (пока не решила). 

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