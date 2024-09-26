Наивный бизнес маленькой художницы растопил сердца туляков

Рисунки получаются детскими и оттого милыми. А такого позитивного отклика на свое творчество Тая и не ожидала!
«Меня зовут Тая, мне 7 лет, очень люблю животных и в будущем хочу стать зоопсихологом. Я красивo рисую и с удовольствием нарисую вам портрет вашегo питомца на бумаге или планшете.
Этo Авито-аккаунт моего папы. Он отвечает на сообщения и принимает заказы, а я рисую.
Жду в любое время ваших заказов, буду рада всегда вам нарисовать в любое время! Тая)».
Так звучит текст объявления на «Авито», сейчас оно — в топе поиска в своей категории. Все благодаря отзывам и пятизвездным оценкам.
Честный детский рисунок «графика» стоит 100 рублей, «разноцветный» — 200 рублей. Диджитал -иллюстрация нa планшете — 300, правда, ее никто не заказывает.
— Всё получилось спонтанно на самом деле, — рассказал Myslo Антон, папа Таисии. — У Таи есть игра: она просит загадать, что ей нарисовать. Однажды мама нашла фотографию животного, дочка сделала рисунок. Тая вообще мечтает о котенке или щенке, правда, пока реализовать эту мечту мы не можем себе позволить. Но всё впереди! А пока свою мечту о домашнем животном дочка реализует через рисунки. Нам так это понравилось, что решили дать объявление на «Авито», на моем аккаунте.
Тем же вечером всё было готово! А наутро Тая получила два заказа.
Сейчас заказы приходят каждый день. В основном люди просят самые простые рисунки, которые по 100 рублей. Некоторые заказывают рисунок за 100, а присылают в разы больше. Были, правда, случаи, когда за рисунок не заплатили, написав: «Вовсе не то, что я ожидал!»
Отвечать на сообщения на «Авито» за Таю взялся папа, чтобы не нарвалась на агрессоров или еще кого похуже.
Отзывы же под объявлением на 100% позитивные.
Люди выкладывают фотографии животных и рисунки Таи. И отклики эти — отдельная песня!
- «Очень талантливый начинающий художник! Рисунок получился очень точным: форма, цвет, размеры! Рекомендую! Это так мило)))».
- «Администратор художника быстро ответил на все вопросы, работа была выполнена в течение 1 рабочего дня после заказа. Очень довольна результатом, наконец-то на моих скучных стенах появится картина! Большое спасибо!!!»
- «Спасибо большое юной художнице за такой прекрасный рисунок! Все очень понравилось, и все довольны результатом».
- «Очень понравились работы художника! Желаю успехов и развивать дальше свое хобби)».
- «Модель довольна результатом!»
Средства от продажи творчества приходят на детскую карту Таи: она копит на собаку или смартфон (пока не решила).