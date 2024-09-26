Алексей Эрк избран главой города Тулы

Кандидатуру Алексея Эрка на должность Главы города Тулы все депутаты поддержали единогласно. Алексей Алоисович торжественно принял присягу. Символический ключ города-героя Тулы ему передала Ольга Слюсарева — она исполняла полномочия Главы города Тулы с 2019 года по 20 сентября 2024 года.

— Благодарю коллег-депутатов за доверие. Это большая честь и ответственность работать с теми, кому небезразлична судьба города-героя Тулы. Есть системные и масштабные задачи, над которыми нам предстоит работать. Убежден, в единой команде с Губернатором Тульской области Дмитрием Вячеславовичем Миляевым, региональным правительством, областной Думой и администрацией Тулы мы справимся со всеми задачами. Вместе будем работать на благо жителей и нашего родного города!

Ольга Слюсарева поздравила нового Главу города с вступлением в должность:

Ольга Слюсарева

— Этот символический ключ от города я передала в сильные, надежные мужские руки. Алексей Алоисович зарекомендовал себя как человек слова и дела, давно его знаю. На него всегда можно положиться. В седьмом созыве сформировалась сильная команда депутатов: учителя, врачи, спортсмены, управленцы, руководители предприятий и, конечно же, опытные политики. Им предстоит трудиться в непростых условиях. Уверена, они продолжат работу, начатую предыдущим составом. Это помощь нашим военнослужащим, семьям участников СВО, жителям новых регионов и приграничья.

Заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Рем передал поздравление от председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева. В нем было отмечено, что избранным депутатам предстоит не просто принимать решения, которые будут непосредственно влиять на жизнь Тулы, развитие ее экономики, социальной сферы, ЖКХ, культуры, спорта и других сфер.

— Ваши решения должны учитывать мнения граждан, их потребности, их взгляды на то, каким должен быть город, как ему жить и развиваться. Слушать и слышать людей — главное в работе депутата любого уровня. Тем более, что стратегические планы мы наметили вместе. Совсем недавно мы с вами участвовали в подготовке обновленной программы развития Тульской области, которую инициировал Дмитрий Вячеславович Миляев. А теперь все вместе — Губернатор, Правительство региона, областная Дума и органы местного самоуправления — будем воплощать ее в жизнь, — говорится в поздравлении.

Александр Рем выразил уверенность, что депутаты Тульской городской Думы оправдают доверие избирателей, сделают все, чтобы жизнь туляков становилась комфортнее.