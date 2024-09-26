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Алексей Эрк избран главой города Тулы

Алексей Эрк избран главой города Тулы

Вопрос об избрании главы города рассмотрели на первом заседании Тульской городской Думы седьмого созыва, которое прошло 26 сентября.

Кандидатуру Алексея Эрка на должность Главы города Тулы все депутаты поддержали единогласно. Алексей Алоисович торжественно принял присягу. Символический ключ города-героя Тулы ему передала Ольга Слюсарева — она исполняла полномочия Главы города Тулы с 2019 года по 20 сентября 2024 года.

Алексей Эрк

Алексей Эрк

— Благодарю коллег-депутатов за доверие. Это большая честь и ответственность работать с теми, кому небезразлична судьба города-героя Тулы. Есть системные и масштабные задачи, над которыми нам предстоит работать. Убежден, в единой команде с Губернатором Тульской области Дмитрием Вячеславовичем Миляевым, региональным правительством, областной Думой и администрацией Тулы мы справимся со всеми задачами. Вместе будем работать на благо жителей и нашего родного города!

Ольга Слюсарева поздравила нового Главу города с вступлением в должность:

Ольга Слюсарева

— Этот символический ключ от города я передала в сильные, надежные мужские руки. Алексей Алоисович зарекомендовал себя как человек слова и дела, давно его знаю. На него всегда можно положиться. В седьмом созыве сформировалась сильная команда депутатов: учителя, врачи, спортсмены, управленцы, руководители предприятий и, конечно же, опытные политики. Им предстоит трудиться в непростых условиях. Уверена, они продолжат работу, начатую предыдущим составом. Это помощь нашим военнослужащим, семьям участников СВО, жителям новых регионов и приграничья. 

Заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Рем передал поздравление от председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева. В нем было отмечено, что избранным депутатам предстоит не просто принимать решения, которые будут непосредственно влиять на жизнь Тулы, развитие ее экономики, социальной сферы, ЖКХ, культуры, спорта и других сфер.

— Ваши решения должны учитывать мнения граждан, их потребности, их взгляды на то, каким должен быть город, как ему жить и развиваться. Слушать и слышать людей — главное в работе депутата любого уровня. Тем более, что стратегические планы мы наметили вместе. Совсем недавно мы с вами участвовали в подготовке обновленной программы развития Тульской области, которую инициировал Дмитрий Вячеславович Миляев. А теперь все вместе — Губернатор, Правительство региона, областная Дума и органы местного самоуправления — будем воплощать ее в жизнь, — говорится в поздравлении.

Александр Рем выразил уверенность, что депутаты Тульской городской Думы оправдают доверие избирателей, сделают все, чтобы жизнь туляков становилась комфортнее.

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