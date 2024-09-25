Об это помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил, говоря о ситуации в Курской области.

Российская территория в ближайшее время будет освобождена, согласно планам Генштаба. Об этом помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил журналистам 25 сентября, сообщает РБК.

Дюмин назвал действия российской армии «мужественными».

«Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена, — сказал он. — Мы гордимся нашими Вооруженными силами, теми командирами, которые ими управляют».

Бои в Курской области начались 6 августа. Через шесть дней губернатор региона Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов с 2 тыс. человек. Через месяц 12 были освобождены, согласно данным Минобороны.

Одной из целей операции ВСУ в Курской области, по словам президента Украины Владимира Зеленского, — создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин расценил действия Киева как «масштабную провокацию» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».