Сбербанк приостановил выдачу «Семейной ипотеки»

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Сбер приостановил выдачу ипотечных кредитов по новым заявкам по основной льготной программе с государственной поддержкой в РФ — семейной. Это следует из данных портала «Домклик», который входит в структуру банка, сообщает ТАСС.

— Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита, — говорится в сообщении на сайте «Домклика».

Для клиентов Сбера, которые уже записались на сделку по семейной ипотеке выдачи кредитов произведут штатно.