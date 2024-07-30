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400 вакантных мест: в Туле состоится открытый отбор на работу

400 вакантных мест: в Туле состоится открытый отбор на работу

Сразу 12 работодателей представят вакантные рабочие места.

Предприятия приглашают на работу грузчиков, электромонтеров, радиомонтажников, электрогазосварщиков, фрезеровщиков, токарей, слесарей-ремонтников, водителей автомобиля, комплектовщиков, инженеров-технологов и других специалистов.

Открытый отбор пройдет со следующими работодателями: 

  • ООО «Аурика»; 
  • ООО «Промсорт-Тула»;
  • Филиал АО «Дороги и Мосты» Мехстроймост;
  • ПАО «Вымпелком»;
  • «Эксплуатационное вагонное депо» Тула;
  • ООО «Здравсервис»;
  • Управление Росгвардии по Тульской области;
  • ООО «НПО „Милитех“»;
  • ТУЛАСТАТ;
  • ООО ПП «Мехмаш»; 
  • ООО «Агроторг»;
  • ИП Грецова Е.Н. 

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Соискатель может также узнать об услугах кадрового центра у специалиста, который всегда присутствует на площадке проведения для консультаций.

Открытый отбор состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.

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