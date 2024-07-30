400 вакантных мест: в Туле состоится открытый отбор на работу

Предприятия приглашают на работу грузчиков, электромонтеров, радиомонтажников, электрогазосварщиков, фрезеровщиков, токарей, слесарей-ремонтников, водителей автомобиля, комплектовщиков, инженеров-технологов и других специалистов.
Открытый отбор пройдет со следующими работодателями:
- ООО «Аурика»;
- ООО «Промсорт-Тула»;
- Филиал АО «Дороги и Мосты» Мехстроймост;
- ПАО «Вымпелком»;
- «Эксплуатационное вагонное депо» Тула;
- ООО «Здравсервис»;
- Управление Росгвардии по Тульской области;
- ООО «НПО „Милитех“»;
- ТУЛАСТАТ;
- ООО ПП «Мехмаш»;
- ООО «Агроторг»;
- ИП Грецова Е.Н.
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.
Соискатель может также узнать об услугах кадрового центра у специалиста, который всегда присутствует на площадке проведения для консультаций.
Открытый отбор состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.