400 вакантных мест: в Туле состоится открытый отбор на работу

Предприятия приглашают на работу грузчиков, электромонтеров, радиомонтажников, электрогазосварщиков, фрезеровщиков, токарей, слесарей-ремонтников, водителей автомобиля, комплектовщиков, инженеров-технологов и других специалистов.

Открытый отбор пройдет со следующими работодателями:

ООО «Аурика»;

ООО «Промсорт-Тула»;

Филиал АО «Дороги и Мосты» Мехстроймост;

ПАО «Вымпелком»;

«Эксплуатационное вагонное депо» Тула;

ООО «Здравсервис»;

Управление Росгвардии по Тульской области;

ООО «НПО „Милитех“»;

ТУЛАСТАТ;

ООО ПП «Мехмаш»;

ООО «Агроторг»;

ИП Грецова Е.Н.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Соискатель может также узнать об услугах кадрового центра у специалиста, который всегда присутствует на площадке проведения для консультаций.