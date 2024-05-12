Восьми тульским самокатчикам заблокировали доступ к аренде из-за нарушений

Яндекс представил статистику о пользователях кикшеринга в Тульской области. Согласно данным сервиса, самокаты пользуются большей популярностью у мужчин. 73% пользователей — представители сильного пола.

Самые активные пользователи кикшеринга — люди в возрасте от 25 до 34 лет (47%). 29,5% пользователей — туляки в возрасте от 18 до 24 лет, и 23,5% — старше 35 лет.

Средняя продолжительность поездок на самокатах в Туле — 18,44 минуты.

С момента старта сезона за нарушения — поездки вдвоем и неправильную парковку — было заблокировано 8 акканутов.